Patrão da Pfizer afirma que pode ser precisa uma terceira dose da vacina

Albert Bourla reforça a ideia do imunizante ser aplicado 12 meses após a segunda dose, bem como tornar a vacinação anual. Serviços de Saúde de Macau ainda não se manifestaram.

O director-executivo da Pfizer, Albert Bourla afirmou no final da semana passada que “muito provavelmente” as pessoas que foram vacinadas com a vacina mRNA criada pelo consórcio BIoNTech/Pfizer precisarão de uma terceira dose de reforço da vacina contra a Covid-19 dentro de 12 meses após terem recebido as duas doses previstas actualmente.

O veterinário grego pronunciou-se sobre essa situação durante um evento promovido pela CVS Health, um grupo norte-americano que gere farmácias, seguros e outras empresas ligadas ao ramo da saúde. “É extremamente importante reduzir o grupo de pessoas que podem ser susceptíveis ao vírus”, reiterou Bourla, durante o evento, que aconteceu no início de Abril, mas só foi divulgado ao público na passada quinta-feira.

Em Fevereiro, a Pfizer e a BioNTech já tinham revelado que estavam a testar uma terceira dose da vacina mRNA para entender mais claramente a resposta imunológica contra as novas variantes do SARS-CoV-2. Foram questionados os Serviços de Saúde de Macau sobre esta nova possibilidade, mas até ao fecho desta edição não obtivemos qualquer reacção.

A vacina mNRA administrada em Macau é produzida pela BioNTech, na Alemanha, mas depois é comercializada pela Fosun Pharma, na China.

Pfizer confirma eficácia de 91 a 95% e defende alto custo da vacina

A farmacêutica norte-americana também referiu no início deste mês que a sua vacina mRNA era mais de 91% eficaz contra a Covid-19, podendo ser até 95% eficaz contra casos graves da doença até seis meses após a segunda toma.

Os dados da Pfizer foram baseados em mais de 12 mil participantes vacinados. Contudo, os investigadores defendem que serão precisos ainda mais dados para determinar, com certeza, se as protecções terão de ser prolongadas após seis meses.

Ainda assim, um estudo israelita publicado recentemente revelou que a variante sul-africana do coronavírus tem uma capacidade maior de “contornar” a resposta imunológica da vacina Pfizer/BioNTech do que outras formas do vírus, informaram neste domingo pesquisadores que realizaram um estudo em Israel

Albert Bourla referiu também, durante uma entrevista com vários órgãos de comunicação social, que a vacina BioNTech/Pfizer, uma das mais caras do mercado, “não é mais cara do que o custo de uma refeição e não será vendida a países pobres com fins lucrativos”.

O director-executivo da farmacêutica norte-americana lembrou que o fármaco “está a salvar vidas e a ajudar os países a sair da pandemia”. “As vacinas são muito caras, mas salvam vidas humanas, permitem que as economias reabram. Repare que elas não custam mais do que o preço de uma refeição”, afirmou.

Bourla admitiu na entrevista que tem vendido a vacina a um preço mais alto aos países desenvolvidos como os que compõem a União Europeia e aos Estados Unidos da América, mas garantiu que “nos países de renda média, é vendida pela metade do preço”, e “nos países mais pobres, inclusive na África, é vendida a preço de custo.”

No entanto, muitos observadores duvidam que a vacina BioNTech/Pfizer esteja a ser amplamente distribuída pelos países africanos, uma vez que o fármaco tem que ser armazenado em congeladores especiais a 70 graus Celsius negativos ou menos.

Bourla também revelou que o consórcio está trabalhar numa nova fórmula que permita que a vacina seja armazenada por quatro a seis meses em temperatura considerada normal.

Os preços contrastam fortemente com a vacina produzida pela farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca, por exemplo, que prometeu não lucrar com seu produto durante a pandemia.

Diversos países e regiões, contudo, já suspenderam a vacinação com AstraZeneca devido aos efeitos secundários, raros (inferior a 1 por 100 mil), mas considerados graves, como formação de coágulos sanguíneos, cenário confirmado recentemente pela Agência Europeia de Medicamentos.

Macau decidiu igualmente suspender a encomenda de 400 mil doses da vacina que deveriam chegar ao território, de forma faseada, a partir de Junho. O director dos Serviços de Saúde da RAEM, Alvis Lo, disse se trata de uma suspensão e não de uma desistência da vacina. O Governo, assegura o responsável, irá estudar detalhadamente a segurança da vacina, considerando estudos internacionais, assim como as recomendações da Organização Mundial de Saúde, e só depois “considerará a próxima etapa”.