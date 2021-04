O elo entre o ensino e a arte, em discussão na Fundação Rui Cunha

Álvaro Laborinho Lúcio

A convergência entre o ensino e a arte é o principal foco da conferência de hoje, na Fundação Rui Cunha, intitulada “Aula Magna sobre Arte e Educação”. Álvaro Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça em Portugal e especialista em temas ligados aos direitos da criança, é o protagonista do evento. José Luís Sales Marques vai moderar a sessão e, ao PONTO FINAL, considerou que as componentes arte e ensino são “inseparáveis”.

Realiza-se hoje, a partir das 18h30 na Fundação Rui Cunha, uma sessão que se vai focar no elo de ligação entre a escola e a arte. O orador é Álvaro Laborinho Lúcio, antigo ministro português da Justiça e especialista em temas ligado aos direitos da criança, que vai participar no evento através da plataforma Zoom.

“Não posso mais dizer que tenho uma escola igual para todos porque não tenho todos iguais para a escola. (…) E como tenho uma escola igual para todos e aplico essa escola a todos, a desigualdade que está na base vai acentuar-se ainda mais. O que tenho de ter é uma escola que se habitue a trabalhar a diversidade”, afirma Laborinho Lúcio, citado pelo comunicado da Fundação Rui Cunha.

Laborinho Lúcio é juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça; doutor ‘honoris causa’ em Ciências da Educação pela Universidade do Minho e membro eleito da Academia Internacional da Cultura Portuguesa. Entre 1990 e 1995 foi ministro da Justiça em Portugal, é autor das obras “Do Fundamento e da Dispensa da Colação”, “A Justiça e os Justos”, “Palácio da Justiça”, “Educação, Arte e Cidadania”, “O Julgamento – Uma Narrativa Crítica da Justiça” e “Levante-se o Véu”. Além disso, tem proferido várias palestras sobre temas ligados à justiça, à educação, à cidadania e ao direito de crianças e jovens.

Presencialmente, na sessão, como moderador, estará José Luís Sales Marques, economista, presidente do Instituto de Estudos Europeus e também presidente do Jazz Club de Macau. Ao PONTO FINAL, o moderador diz que Laborinho Lúcio é “uma figura importantíssima para tratar do tema”.

Sobre a sessão, Sales Marques destacou a pertinência do tema, dizendo que a arte e a educação são “duas componentes que devem estar sempre associadas e que são de grande importância para a valorização do ser humano e para a valorização das crianças e de todos nós”.

Na opinião do economista, educação e arte são duas componentes “inseparáveis” e devem estar presentes “desde sempre”. “A arte tem um papel importante na valorização pessoal, quer tenhamos propensão ou não para as artes, mas a arte como elemento performativo ou que nos valoriza está sempre presente”, destacou.

Será que em Macau também se valoriza a arte da educação? Sales Marques responde afirmativamente e diz que também na região “desde o princípio, pegar num lápis e fazer um desenho faz parte integrante da educação e compreensão das coisas e do que vivemos”. “A valorização dos currículos ligados às artes está presente em todo o sistema educativo em Macau, isso é uma evidência e é o reconhecimento da importância dessas duas componentes estão sempre associadas”, afirmou o moderador da sessão desta tarde.