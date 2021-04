Novo Macau pede medidas para travar surgimento de apartamentos subdivididos em “casas-caixão”

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Numa interpelação escrita enviada hoje ao Governo, o vice-presidente da Associação Novo Macau mostrou-se preocupado com a nova classificação de apartamentos nas estatísticas oficiais e pediu medidas para que o preço por metro quadrado no território diminua sob risco de surgirem “casas-caixão” no território à imagem de Hong Kong onde os apartamentos são subdivididos em “microapartamentos”.

Eduardo Santiago

O vice-presidente da Associação Novo Macau, Sulu Sou, considerou que os elevados preços das habitações no território são “incomportáveis” para os residentes e um “factor de instabilidade social” que poderá ser acentuado no futuro com o surgimento de apartamentos subdivididos em “casas-caixão”. Através de uma interpelação escrita enviada esta segunda-feira ao Chefe do Executivo, o deputado questionou o Governo sobre medidas para travar a subdivisão de apartamentos em Macau.

“De acordo com as estatísticas da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o preço médio por metro quadrado das unidades residenciais privadas no quarto trimestre de 2020 foi de 108.969 patacas, mantendo um preço superior a 10.000 patacas por metro quadrado. Os preços elevados das propriedades privadas são incomportáveis para os residentes e têm sido, desde há muito, um factor de instabilidade social”, começou por assinalar Sulu Sou no documento enviado, acrescentando que, nos últimos anos, os promotores imobiliários “têm vindo a construir apartamentos não espaçados” de forma a maximizar a “proporção do terreno”.

Sulu Sou assinalou que, nos últimos anos, os apartamentos residenciais privados são principalmente unidades não espaçadas e que “o número de apartamentos residenciais privados é cada vez menor” e que os preços são comparáveis aos de apartamentos de luxo, “comprimindo assim continuamente a qualidade de vida, a funcionalidade e o espaço privado dos residentes”.

“Posso perguntar ao Governo se já se debruçou sobre esta tendência para impedir que a proporção de apartamentos não sub-divididos se expanda continuamente até ao ponto em que poderão surgir os microapartamentos e as ‘casas-caixão’, tal como em Hong Kong, o que irá afectar o desenvolvimento a longo prazo das famílias e da sociedade?”, questionou o vice-presidente da Associação Novo Macau.

Outra preocupação levantada pelo deputado pró-democracia foi o facto de o Governo ter implementado um novo modelo de divulgação das estatísticas imobiliárias. “No passado, as estatísticas imobiliárias trimestrais divulgadas pelo gabinete das Obras Públicas mostraram os respectivos números de apartamentos de T0 a T8 em vários projectos imobiliários, que são de grande valor de referência. Contudo, a partir do terceiro trimestre de 2019, a informação será apresentada como ‘duas salas ou menos’ e ‘três salas ou mais’. O público só pode somar o número de apartamentos segundo cada tipo de disposição a partir do grande número de itens na informação técnica sobre projectos de construção publicada pela Administração, o que é extremamente inconveniente. Posso perguntar ao Governo: Quais são as razões para alterar a grandeza da visualização dos dados? Irá o Governo restabelecer rapidamente o método comprovado de publicação no passado para assegurar o direito do público ao conhecimento e a transparência da informação sobre o mercado imobiliário local?”, quis saber Sulu Sou.

A terminar, o vice-presidente da Associação Novo Macau questionou ainda o Governo sobre o tempo de entrega dos apartamentos aos respectivos proprietários após a compra e criticou a falta de fiscalização da qualidade de construção dos imóveis no território.

“Posso perguntar ao Governo, a fim de reforçar a protecção dos direitos dos consumidores, se irá considerar a normalização do período de tempo após a entrega dos apartamentos aos proprietários pelos promotores, de modo a garantir que os promotores ou as suas empresas de renovação contratadas serão responsáveis pelos serviços de reparação de defeitos de construção? Irá o Governo considerar a normalização da responsabilidade dos promotores ou das suas empresas de renovação contratadas para fornecer serviços de reparação de defeitos de construção num período de tempo após a entrega dos apartamentos aos proprietários?”, concluiu o deputado.