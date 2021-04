Norte-americana Shake Shack abre portas este mês no The Londoner

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

A empresa de restauração norte-americana Shake Shack promoveu um evento de pré-inauguração na passada sexta-feira, apenas para jornalistas. O restaurante deverá abrir portas ainda este mês, estando a ultimar pormenores e a aguardar a licença final.

O design da loja de Macau é inspirado na Lotus, que simboliza a prosperidade eterna de Macau. “Jogando com as folhas de lótus e elementos de flores, com detalhes refinados e elegantes da identidade de Macau, a Shake Shack pretendeu criar um olhar elevado e fresco. Apresentando as formas ondulantes do lótus, a linha curva do tecto, e a madeira clara e contrastante, tudo junto atinge um equilíbrio perfeito entre estética moderna e luxuosa, criando um espaço exclusivo para locais e turistas com capacidade para 102 pessoas”, pode ler-se no comunicado de imprensa entregue aos jornalistas durante a apresentação do espaço.

A Shake Shack é um conceito que surgiu em 2004 no Madison Square Park, em Nova Iorque, pela mão de Danny Meyer num carrinho de cachorros quentes. Devido ao grande sucesso dos seus produtos, expandiu-se para mais de 300 lojas em 30 estados dos Estados Unidos da América, bem como 100 espaços espalhados pelo mundo, em locais como Londres, Hong Kong, Xangai, Singapura, Filipinas, Dubai, México, Istambul, Tóquio, Seul e muito mais.

O conceito de rulote moderna de “beira de estrada” conhecida pelos seus cachorros quentes, hambúrgueres de carne Angus 100% e hambúrgueres de frango – carnes 100% naturais, sem hormonas ou antibióticos, como revela a empresa -, têm ainda no menu outras opções como hambúrgueres de cogumelos, para vegetarianos, cerveja artesanal e diversas sobremesas, entre muitas outras coisas. “A missão do Shake Shack é representar algo de bom” dentro daquilo que usualmente se chama de ‘fast food’. Sustentabilidade é também palavra de ordem com o uso de ingredientes ‘premium’ e práticas de contratação de pessoal muito cuidadosas e com investimento profundo nas comunidades onde abrem uma loja, lê-se ainda no comunicado de imprensa.

G.L.P.