Membros do IAS e da PJ representaram Macau na 64.ª sessão da “Comissão dos Estupefacientes da ONU”

FOTOGRAFIA: IAS

O Governo da RAEM participou na 64ª sessão da “Comissão dos Estupefacientes da ONU” entre 12 e 16 de Abril com elementos do Instituto de Acção Social (IAS) e da Polícia Judiciária (PJ) integrados na delegação da República Popular da China. A reunião estava agendada para Viena, mas devido à pandemia provocada pela Covid-19, a 64.ª sessão realizou-se online e de forma simultânea.

A delegação da República Popular da China foi liderada pelo secretário-geral adjunto da Comissão Nacional para Combate às Drogas e director do Departamento Antidrogas do Ministério da Segurança Pública, Leong Wan. De Macau participaram Hoi Va Pou, vice-presidente do Instituto de Acção Social (IAS), Cheang Io Tat, chefe de departamento do IAS, Tang Sut I e Ao Wang Tim, ambos chefes de divisão do IAS, Chan Kin Hong, subdirector da Polícia Judiciária (PJ) e Lei Hon Nei, chefia funcional da PJ.

De acordo com o comunicado do IAS, o chefe da delegação chinesa, Leong Wan, referiu que a “epidemia veio trazer novos desafios e exigências ao trabalho de combate às drogas”, nomeadamente às novas formas de tráfico de drogas sintéticas. Segundo Leong Wan, as autoridades chinesas reforçaram o combate ao tráfico de estupefacientes através do uso de “Mega dados para combater a criminalidade relacionada com a droga” ou a “criação da plataforma de fiscalização e controlo de produtos químicos para o fabrico de drogas”, assim como o “uso de medidas tecnológicas para a detecção”.

Num dos mais de 100 eventos paralelos da 64.ª sessão, a Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM) fez uma intervenção com o título “Reforçar o apoio comunitário ao tratamento e à reabilitação” e apresentou o programa de estágios e de formação profissional “Segurar na esperança”, que se realiza na Vila de Nossa Senhora, “de modo a que as acções de reintegração social dos toxicodependentes da RAEM possam ser conhecidas a nível internacional”.