Estilista macaense que olha para a moda como se fosse arte exibe nova colecção em Shenzhen

O jovem artista macaense Nuno Lopes de Oliveira exibiu a sua última colecção na Semana da Moda em Shenzhen. A colecção é composta por 10 conjuntos inspirados nas raízes do estilista, segundo contou ao PONTO FINAL. A colecção, intitulada “Chandelier Dreams”, teve origem no fascínio de Nuno Lopes de Oliveira pela história das Ruínas de São Paulo.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

O estilista local Nuno Lopes de Oliveira voltou a mostrar a sua assinatura estética na passarela com a sua última colecção após quase dois anos parado para recuperar de um aneurisma cerebral. Na Semana da Moda de Shenzhen, que decorre até hoje, Nuno Lopes de Oliveira apresentou a sua última colecção inspirada no incêndio que dizimou a igreja que é hoje as Ruínas de São Paulo. O evento do outro lado da fronteira contou com uma audiência ao vivo de mais de 700 convidados, que assistiram ao desfile de moda. A equipa, que contou com artistas de Macau, contou ainda com a participação como modelo de Sofia Paiva, ex. Miss Macau.

O estilista desvendou um pouco o véu acerca de como surgiu a inspiração para este seu novo projecto. “Nesta colecção, que eu decidi chamar de ‘Chandelier Dream’, fui um pouco forçado a encontrar inspiração cá em Macau, devido às restrições de viagem, por isso limitei-me a visitar todos os Museus de Macau no intuito de redescobrir e de acender a inspiração”, começou por explicar. “Fui tentar descobrir mais acerca da história das Ruínas de São Paulo, pesquisei, e infelizmente não consegui encontrar nenhuma pintura que retratasse o interior da igreja como era antigamente, mas sempre tive a ideia que deveria ter sido grandioso, pois os livros históricos diziam sempre que era uma das catedrais mais glamorosas e grandiosas do sudeste asiático, e que até lhe chamavam ’O Pequeno Vaticano’, com toda a sua arquitectura barroca e lustre, antes do grande fogo que destruiu aquilo tudo”, recordou. O artista reitera que foi aquele caos no momento em que foi destruída que comandou a sua imaginação para criar esta colecção inspirada nos candelabros da antiga catedral.

Quando questionado acerca das peças que apresentou no seu desfile, o estilista responde: “Para esta colecção fiz 10 conjuntos, dois para mulher e oito para homem. Convidei a Sofia Paiva para fechar o show com o conjunto final”, explicou. “O outro conjunto de mulher era suposto ser apresentado pela minha irmã, mas infelizmente não foi possível ela estar presente em Shenzhen. A minha intenção era de ter duas antigas Miss Macau a participar comigo”, acrescentou o designer macaense.

O estilista explica que uma das premissas para este evento foi usar uma equipa toda de Macau, mesmo no que diz respeito à musica usada. “A música que usei foi organizada pelo Vincent Cheang, que tem a marca ‘Workers Playground’. Ele organizou toda a música para nós, basicamente reuniu todos os sons de diferentes produtores aqui em Macau, e para o meu espectáculo em particular foi escolhido um produtor chamado Bernie. Foram sons inéditos os que usei”.

Em relação à oportunidade de apresentar a colecção na Semana da Moda em Shenzhen, Nuno Lopes de Oliveira refere que o convite veio através do Centro de Incubação de Marcas de Moda de Macau, que é um grupo que junta os estilistas de Macau com o intuito de organizarem eventos, e do qual Nuno Lopes é membro.

“Desta vez, o convite surgiu muito à última da hora, eu apenas fui informado mês e meio antes, por isso não tive muito tempo para me organizar. E ainda mais com as dificuldades causadas pela pandemia, acabou por ser tudo muito apressado”, confessa o estilista, que já participou no ‘London Fashion Week’ por duas vezes. “Este ano, houve, além de mim, cinco outros estilistas de Macau que participaram no evento de Shenzhen, alguns mais veteranos e outros pela primeira vez. Acho que é sempre uma experiência gira para um estilista a qualquer nível”, sublinhou.

Nuno Lopes de Oliveira, que desde o início da sua carreira já lançou quatro colecções, sente muito orgulho por ser apresentado como estilista macaense. “Quero muito representar a minha comunidade”, refere.

Indústria com dificuldades no mercado

Quando questionado acerca das dificuldades da indústria da moda em Macau, o estilista responde que é importante, antes de tudo, observar que Macau não tem mercado. “É sem dúvida um bom sitio para realizar projectos devido aos subsídios do Governo, que apoia as indústrias criativas. Mas por outro lado, o esquema dos subsídios não se adequa à natureza da indústria da moda, onde tudo é muito rápido, as tendências vão e vêm num piscar de olhos e é preciso ser-se flexível”, explica. “Desde o período de quando se pede o subsídio até quando se recebe, a oportunidade já passou. Penso que a solução passa em o Governo analisar caso a caso e procurar compreender as nossas dificuldades”, refere.

O designer, que descreve o seu estilo como “distinto”, afirma que não gosta de seguir modas. “Eu não deixo o meu trabalho tornar-se comercial só porque sim, e não vou mudar a minha estética só porque há pessoas que consideram as minhas peças extravagantes. Honestamente, pouco me importa se as minhas peças vendem ou não, principalmente depois de ter tido um aneurisma cerebral há dois anos. Hoje em dia só quero fazer o que quero, quero ser eu mesmo e não seguir padrões”, sublinhou.

Em relação a planos para abrir uma loja, o estilista revela que, de momento, vende online e em lojas na plataforma Taobao, apesar de ter planos para abrir em breve uma loja em Zhuhai. Outro projecto de Nuno Lopes de Oliveira é o negócio da maquilhagem. “Eu já lancei uma palete de sombras para os olhos e agora tenho planos para continuar a desenvolver produtos de maquilhagem com cores diversas e de um estilo ocidental”, refere o artista, considerando como referência o YouTuber Jeffrey Styles. “Eu acredito que um negócio de maquilhagem vai ser o ‘next big thing’, especialmente em Macau, onde ainda não existem marcas locais, e eu quero ser o primeiro a fazê-lo” explica o designer.

O tema da Semana da Moda este ano em Shenzhen foi “Rebirth and Sustainability, e o estilista disse que considera dar muito valor a esta temática. “Eu tento integrar isso, tentando não usar tanto tecido antes de comprar novos, procuro sempre ver se não tenho já algum no meu arquivo”, explica o estilista, acrescentando que os seus tecidos favoritos são o tecido de rede, de malha e os transparentes.