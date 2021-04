André Lui defende investigação mais aprofundada ao terreno do Pátio do Amparo

FOTOGRAFIA: PEDRO ANDRÉ SANTOS

O arquitecto que chamou a atenção do Instituto Cultural para o valor patrimonial do terreno do Pátio do Amparo disse, em declarações ao PONTO FINAL, que era importante que se fizessem mais estudos sobre os vestígios de uma antiga Alfândega Chinesa encontrados no local. Segundo a TDM – Canal Macau, o Governo terá já suspendido uma a emissão da planta de condições urbanísticas para construção naquele terreno.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

André Lui disse ainda não ter sido notificado da decisão, mas, segundo a TDM – Canal Macau, o Instituto Cultural (IC) decidiu suspender a emissão da planta de condições urbanísticas de um terreno no Pátio do Amparo para perceber se naquele local existiu mesmo uma Alfândega Chinesa da Dinastia Qing. O arquitecto alertou para a possibilidade e, ao PONTO FINAL, assinalou que é necessário que se façam mais estudos no terreno.

O arquitecto e membro do Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU) assinalou que estão em causa vestígios arqueológicos encontrados na parte subterrânea do Pátio do Amparo. “É muito provável que fosse uma antiga Alfândega Chinesa, mas ainda é preciso fazer estudos”, apontou.

André Lui recordou que, em 2008, foram feitas escavações no local, tendo-se descoberto uma parede subterrânea, bem como as fundações de uma construção de blocos de pedra. Os resultados destas escavações foram, inclusivamente, publicadas numa revista de arqueologia de Hong Kong, a “Journal of the Hong Kong Archaeological Society”.

Na reunião do CPU realizada a 31 de Março, André Lui apresentou documentos que, segundo o próprio, provam a existência de uma Alfândega Chinesa naquele terreno. Lui mostrou um mapa de 1831 da autoria de António Osório, cartógrafo da Marinha Portuguesa. Porém, o IC desvalorizou o que foi encontrado e decidiu aprovar, no final de Março, o projecto de construção. O IC indicou que as escavações apenas mostraram objectos sem grande valor e que não havia provas de que no local tivesse existido uma Alfândega Chinesa do século XIX.

“Deviam fazer-se mais estudos e mais análises sobre aquele vestígio”, indicou agora o arquitecto, acrescentando que aquele terreno “é muito sensível e tem muito valor em termos históricos”.

Mok Ian Ian, presidente do IC, assinalou que André Lui tinha apresentado o mapa que fez com que as autoridades suspendessem a planta de condições urbanísticas anteriormente aprovada. Citada pelo canal público, a governante afirmou: “O Conselho de Planeamento Urbanístico tem novas evidências. Um académico descobriu um mapa antigo. Após termos falado, estudámos o assunto e achamos que, uma vez que o académico encontrou esse mapa antigo, devemos olhar para ele e reavaliar. Portanto, já informámos as Obras Públicas para suspenderem a emissão da planta de condições urbanísticas do referido terreno”.