Sector hoteleiro optimista em relação a plano de apoio do Governo

Fotografia: Eduardo Martins/arquivo

O Executivo lançou na quarta-feira um novo plano de apoio ao sector hoteleiro que contempla um subsídio de 200 patacas para que os residentes possam passar uma noite num hotel de Macau. Para Rutger Verschuren, presidente da Associação de Hotéis de Macau, esta ajuda é bem-vinda. “Não é uma mina de ouro, claro, mas vai, definitivamente, aumentar as receitas”, afirmou ao PONTO FINAL.

O sector hoteleiro de Macau vê com bons olhos o plano de apoio que o Governo apresentou na quarta-feira. Para Rutger Verschuren, esta é uma maneira de aumentar as receitas dos hotéis e de ajudar os residentes a conhecerem melhor os ‘resorts’ locais.

Recorde-se que na quarta-feira a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) apresentou o plano “Passeios, gastronomia e estadia para residentes de Macau”, que, além das excursões locais, dá a cada residente um subsídio de 200 patacas para passar uma noite em hotéis locais. Entre 23 de Abril e 31 de Dezembro, os residentes interessados podem ficar alojados em hotéis, de segunda-feira a domingo, incluindo feriados. No máximo, por quarto, poderão ser gastos dois destes subsídios, ou seja, 400 patacas.

“Eu acho que vai ser uma grande ajuda, francamente”, admitiu Rutger Verschuren, assinalando que o plano “vai ajudar de muitas formas”. “Não é uma mina de ouro, claro, mas definitivamente vai aumentar as receitas, que, caso contrário, não existiriam”, afirmou.

O responsável notou que, entre Abril e Dezembro, não se espera casa cheia nos hotéis de Macau, e esta ajuda serve para os ‘resorts’ conseguirem manter a taxa de ocupação ao longo do ano.

Esta é, na opinião de Rutger Verschuren, uma “excelente hipótese para os consumidores conseguirem preços óptimos”. Segundo o presidente da associação, os preços dos quartos de hotel estão, neste momento, em menos de metade daquilo que se registava em 2019, numa altura em que ainda não havia pandemia. “Do ponto de vista dos consumidores e da população local, acho que é uma pechincha”, considerou.

Além disso, uma vez que os residentes possivelmente terão de passar as férias de Verão em Macau, esta é uma oportunidade para aproveitar as condições locais, notou. De acordo com Rutger Verschuren, apesar de o subsídio ser só para uma noite, a maioria dos hóspedes deverá passar mais do que uma noite no hotel. “Só uma noite não parece ser totalmente relaxante”, assinalou.

Esta é também uma forma de os residentes de Macau, que outrora não escolheriam os hotéis locais para passar as suas férias, ficarem a conhecer os ‘resorts’ da região. “É uma oportunidade para a relação entre os hotéis e os residentes”, defendeu o responsável.

Neste momento, indicou Rutger Verschuren, a indústria hoteleira de Macau está em crescimento. Porém, “claro que vai levar muito tempo para alcançar os níveis de 2019 e para recuperar as perdas dos últimos 14 meses”. Até porque, apesar do maior número de visitantes, a maioria não pernoita nos hotéis da região, ressalvou.