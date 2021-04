Macau suspende encomenda da vacina da AstraZeneca

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O director dos Serviços de Saúde de Macau, Alvis Lo, anunciou ontem, à margem da inauguração da Exposição de Educação sobre a Segurança Nacional, que a vinda da vacina da AstraZeneca encontra-se suspensa. Partiu do Executivo da RAEM o pedido da suspensão da encomenda e a farmacêutica britânica anuiu. As 400 mil doses da vacina estavam previstas chegar ao território, de forma faseada, a partir de Junho.

No entanto, Alvis Lo garantiu que apenas se trata de uma suspensão e não de uma desistência da vacina. O Governo, assegura o responsável, irá estudar detalhadamente a segurança da vacina, considerando estudos internacionais, assim como as recomendações da Organização Mundial de Saúde, e só depois “considerará a próxima etapa”.

São vários os territórios ou países que têm colocado de lado a vacina produzida pela AstraZeneca. Hong Kong já havia pedido a suspensão da encomenda na semana passada. A Alemanha decidiu administrar outra vacina nas segundas tomas e a Dinamarca, desistiu, por completo, de usar o fármaco devido aos efeitos secundários e dúvidas sobre a eficácia da vacina contra novas variantes do SARS-CoV-2. Têm ocorrido casos raros, mas considerados graves de formação de coágulos sanguíneos.

O novo director dos Serviços de Saúde lembrou ainda que Macau está numa situação estável, pelo que, “para evitar riscos desnecessários”, é melhor dispensar a vacina da AstraZeneca por agora.

Sobre o caso de duas mulheres em Hong Kong que sofreram abortos depois de tomarem a vacina da BioNTech, Lo foi lacónico, referindo não existirem provas científicas de que exista uma relação de causa efeito entre a vacina e os abortos, fazendo notar que Macau não está a administrar vacinas a grávidas.

Alvis Lo apelou, uma vez mais, à vacinação da população, lembrando que existem duas opções para inoculação no território, BioNTech e Sinopharm. Dos cerca de 683 mil residentes em Macau, apenas 48.974 pessoas tomaram a vacina, 22.861 foram inoculadas com a 1.ª dose e 26.113 as duas tomas, de acordo com dados divulgados durante a tarde de ontem.

G.L.P.