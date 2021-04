Ho Iat Seng quer reforçar sistema de defesa da segurança nacional

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

O princípio fundamental “Macau governado por patriotas” será plenamente implementado, garantiu o Chefe do Executivo da RAEM. Oposição “intransigente à interferência de forças externas nos assuntos de Macau” é o caminho a seguir.

Texto e Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, afirmou ontem no discurso durante a cerimónia de inauguração da terceira edição da Exposição de Educação sobre a Segurança Nacional, que a RAEM deve prosseguir com o aperfeiçoamento do regime jurídico de defesa da segurança nacional e do seu mecanismo de execução.

O velho lema “Macau governado pelas suas gentes” será substituído pelo princípio fundamental “Macau governado por patriotas”, que Ho Iat Seng garantiu “será plenamente implementado”, em prol da salvaguarda da soberania, da segurança e dos interesses do desenvolvimento do país. “Devemos continuar a aperfeiçoar o regime jurídico da segurança nacional e o seu mecanismo de execução, a fortalecer o sistema de defesa da segurança nacional e a reforçar a nossa capacidade. O princípio fundamental Macau governado por patriotas será plenamente implementado em prol da salvaguarda da soberania, da segurança e dos interesses do desenvolvimento do País”, realçou o líder do Executivo.

Em ano de centenário da fundação do Partido Comunista da China, o Chefe do Executivo fez saber que a RAEM manterá oposição “intransigente à interferência de forças externas nos assuntos de Macau, garantindo assim um desenvolvimento sustentável do País e de Macau na nova era alicerçada num ambiente seguro. Devemos reforçar a educação sobre a Constituição e a Lei Básica, firmes na perspectiva geral da segurança nacional, e empenhar-nos-emos tanto na consciencialização dos residentes sobre a segurança nacional e, em particular, do conhecimento dos jovens de Macau sobre a importância fundamental do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’”.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Ho Iat Seng disse ainda que “os residentes de Macau preservam os valores tradicionais de amor à Pátria e de amor a Macau, têm um forte sentido de identidade nacional, de pertença e de orgulho nacional, e são herdeiros, de geração em geração, de sentimentos patrióticos”. “Os residentes de Macau sempre assumiram uma posição inequívoca perante tão importante e incontestável questão, não só demonstrada através da transmissão geracional do tradicional amor à Pátria e amor a Macau na sociedade”, notou o Chefe do Executivo.

O líder do Governo de Macau também não quis deixar de mencionar os tempos incertos que vivemos devido à pandemia de Covid-19, tendo mesmo falado em “provação histórica” do povo chinês. “Todos os grupos étnicos do país a travarem uma impressionante batalha contra a epidemia. Em Macau, com o forte e total apoio e atenção do Governo Central, o Governo da RAEM, em união com todos os residentes, tem vindo a dar respostas científicas, superando as dificuldades e salvaguardando a vida e a saúde dos residentes, e as medidas de prevenção e controlo da epidemia adoptadas têm permitido a recuperação gradual da economia social”.

Consciência nacional

O director do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM também usou da palavra durante a inauguração do evento. Fu Ziying afirmou que o Governo liderado por Ho Iat Seng “deve reforçar a consciência nacional e considerar mais a conjuntura, implementar plenamente conceito geral da segurança nacional e prosseguir com a defesa conjunta da segurança nacional”.

Para executar essas ideias, Macau deve executar uma defesa firme da soberania, da segurança e dos interesses do desenvolvimento do país, por um lado. Por outro lado, deve salvaguardar a prosperidade e estabilidade socioeconómica de Macau. Um terceiro ponto relaciona-se com a consolidação constante da base político-social de amar o país e Macau.

“Só os patriotas podem verdadeiramente salvaguardar a soberania nacional, a segurança e os interesses do desenvolvimento. Respeitar e defender o sistema de base do Estado e a ordem constitucional da Região Administrativa Especial de Macau, salvaguardar a prosperidade e a estabilidade de Macau. Há que continuar o valor fundamental, o amor à pátria, amor a Macau, melhorar a educação e o fomento junto dos jovens, transmitindo de geração em geração a tradição do Amor à pátria e a Macau”, sustentou o director do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, que lembrou que a 15 de Abril celebra-se o Dia da Educação da Segurança Nacional.

Para além de Ho Iat Seng e Fu Zying, presidiram à cerimónia de inauguração o vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e primeiro Chefe do Executivo de Macau, Edmund Ho, o comissário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China na RAEM, Liu Xianfa, e ainda o comandante da Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês, Xu Liangcai.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Após a cerimónia de inauguração, e antes da visita à exposição, realizou-se a cerimónia de atribuição de prémios do concurso de composição em língua chinesa “Eu e a Segurança Nacional”. As autoridades revelaram que cerca de 350 responsáveis governamentais e outras individualidades da sociedade civil participaram na cerimónia de inauguração.

Depois de efectuar uma visita à exposição, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, falou aos jornalistas, ressalvando que a lei de defesa da segurança do Estado, promulgada em 2009 pelo Governo de Macau, “não é uma lei completa e requer outra legislação de apoio que a complemente”.

A Exposição de Educação sobre a Segurança Nacional, co-organizada pelo Governo da RAEM e o Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, foi inaugurada com pompa e circunstância, na sala de exposição do Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, e estará patente até ao dia 16 de Maio.