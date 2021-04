Gilberto Camacho esclarece que conselho das comunidades defende paz social no contexto pandémico

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Gilberto Camacho, o mais recente conselheiro das comunidades portuguesas em Macau, disse ao PONTO FINAL que a “paz social” que o órgão prometeu defender, numa carta ao Chefe do Executivo, tem a ver com as dificuldades provocadas pela pandemia. O membro que substitui José Pereira Coutinho disse também que o Conselho das Comunidades Portuguesas não reagiu às normas impostas pela Teledifusão de Macau (TDM) aos jornalistas portugueses para não se sobrepor à posição do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal.

A 31 de Março, o Gabinete dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas do Círculo da China, Macau e Hong Kong enviou uma carta ao Chefe do Executivo em nome de toda a comunidade portuguesa em Macau agradecendo o apoio de Ho Iat Seng ao longo dos anos e aproveitando para deixar claro que os conselheiros farão tudo “para que seja sempre mantida a imprescindível estabilidade e paz social” da região.

Na altura, a conselheira das comunidades portuguesas Rita Santos não quis comentar o teor da carta e José Pereira Coutinho disse apenas não ter assinado a missiva, não explicando porquê. Na quarta-feira ficou a saber-se, através da Rádio Macau, que José Pereira Coutinho tinha abdicado do cargo a 2 de Fevereiro.

Gilberto Camacho tomou o seu lugar e ao PONTO FINAL confirmou que a carta foi assinada por si, por Armando Jesus e por Rita Santos, e esclareceu que a “estabilidade” e “paz social” a que a missiva se refere tem a ver com o contexto pandémico, porque “os portugueses precisam do apoio uns dos outros”.

“[A carta] é no sentido de nós apoiarmos que a paz social se mantenha. Há pessoas que estão a sofrer, perderam o emprego, há pessoas que têm familiares nas suas cidades de origem que faleceram ou que estão doentes”, explicou, acrescentando que “as pessoas estão um bocado cansadas de estarem fechadas” em Macau.

“A situação, no ano passado e este ano, não tem sido favorável por causa da pandemia, a nível financeiro”, acrescentou, afirmando: “Penso que é importante Macau manter a estabilidade, que não é fácil numa situação pandémica”. “Vivemos dentro desta bolha em Macau e é importante, em primeiro lugar, termos as coisas estáveis, em paz, para podermos depois progredir”, referiu.

Questionado sobre o motivo pelo qual os Conselheiros das Comunidades Portuguesas do Círculo da China, Macau e Hong Kong não se manifestaram a propósito das regras impostas pela Teledifusão de Macau (TDM) aos jornalistas portugueses, Gilberto Camacho indicou que o organismo segue as declarações de Augusto Santos Silva, ministro português dos Negócios Estrangeiros.

O Governo português disse, na altura: “A Lei Básica é muito clara na garantia da liberdade de imprensa e, portanto, da mesma forma que Portugal respeita escrupulosamente a Lei Básica em Macau, Portugal espera que a República Popular da China também respeite escrupulosamente a Lei Básica em Macau, designadamente, entre muitas outras áreas (…) em matéria de liberdade de imprensa”.

Pela mesma razão, indicou Gilberto Camacho, o conselho das comunidades portuguesas em Macau decidiu não manifestar apoio aos seis jornalistas portugueses que, depois de impostas as directrizes, se despediram da TDM. “Já foi tudo dito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, não vamos dizer nada de diferente, apoiamos a decisão de Lisboa”, disse o conselheiro das comunidades portuguesas.