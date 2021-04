Fotojornalista Mário Cruz inaugura exposição em Macau

Fotografia que faz parte do trabalho feito no rio Pasig, nas Filipinas, arrecadou o terceiro lugar no World Press Photo de 2019. Mário Cruz vê com “muito entusiamo” a estreia de “Living Among What’s Left Behind” em Macau.

A exposição “Living Among What’s Left Behind” do fotojornalista português Mário Cruz estreia amanhã em Macau, na galeria do IAM, pelas 17h. O evento inclui ainda uma conversa sobre “A integração da proteção ambiental na educação dos jovens de Macau” e está inserido no programa do Festival Letras & Companhia, promovido pelo Instituto Português do Oriente (IPOR).

Ao PONTO FINAL, Mário Cruz admitiu estar “muito contente” por expor em Macau. “Vejo isto como um momento importante. O IPOR convidou-me e eu aceitei com muito entusiasmo”, começou por dizer.

Era suposto, durante 2020, este trabalho do fotojornalista andar mais itinerante pelo mundo, mas a pandemia de Covid-19 não deixou. Macau acaba por surgir na altura certa. “Fico feliz por estar a reapresentar a minha exposição e desta vez em Macau. A exposição vai ter uma boa mostra da minha reportagem porque contempla o trabalho quase todo, inclusive com retratos e vídeo, e ainda uma instalação.”

“Living Among What’s Left Behind” é um trabalho que o fotojornalista desenvolveu nas Filipinas ao longo de um mês, onde visitou comunidades que vivem ao longo do rio Pasig, testemunhando uma situação extrema de pobreza e poluição ambiental.

“No meu trabalho procuro sempre deixar as pessoas a pensar. Quero que as pessoas fiquem a pensar sobre o assunto. A fotografia tem de nos deixar a querer saber mais. É muito gratificante quando alguém repara em detalhes ou alguém tem conhecimento sobre o tema e vem falar contigo”, notou Mário Cruz, que vai estar na inauguração através de videoconferência.

O que se passa nas Filipinas, como em outras partes do mundo, é um problema que não é menor, muito pelo contrário, revela o fotojornalista. Para Mário Cruz, é muito importante “discutir sobre o impacto ambiental” e “atrair as camadas mais jovens para verem esta exposição, porque é importante que eles vejam isto agora. Eles têm um papel preponderante”.

O português ainda tem um sonho que espera que aconteça, tal como confidenciou ao PONTO FINAL. “Uma das ideias que tinha para fazer, que sei que não será fácil concretizar, era chegar a Manila e fazer colagens das imagens em tamanho grande e espalhar pela cidade, para que os filipinos pudessem parar para pensar e fazer alguma coisa, mas, como disse, será complicado porque dificilmente as autoridades filipinas me dariam autorização para tal”, confessou Mário Cruz.

O fotojornalista disse ainda que “infelizmente não haverá livros para venda”, uma vez que a edição teve apenas 500 exemplares de tiragem e esgotou muito rapidamente. Ainda assim, estará disponível um exemplar na exposição para que as pessoas possam desfrutar da obra, que tem uma capa muito peculiar, feita de lixo, precisamente. O livro foi editado pela Nomad e desenvolvido pelo Estúdio Degrau.

A exposição que agora chega a Macau já passou por Portugal, onde foi muito visitada, por Bruxelas, Roma, e outras cidades. Em Outubro do ano passado, “Living Among What’s Left Behind” venceu o prémio de Melhor Trabalho de Fotografia, na categoria Artes Visuais, dos prémios Autores da Sociedade Portuguesa de Autores.

Uma das fotografias incluídas na exposição deu a Mário Cruz o terceiro lugar na categoria Ambiente, em imagem ‘single’, no World Press Photo de 2019. Com este trabalho, Mário Cruz venceu também a categoria Ambiente do prémio Estação Imagem 2019 Coimbra.

Mário Cruz tem 33 anos e é fotojornalista da agência Lusa. Em 2016, também venceu o primeiro lugar na categoria Temas Contemporâneos do World Press Photo, com um trabalho sobre a escravatura de crianças no Senegal (“Talibés – Modern Days Slaves”). A reportagem deu, igualmente, origem a um livro, e foi publicada na revista norte-americana Newsweek.

“Living Among What’s Left Behind”, que tem curadoria de João Miguel Barros em Macau, estará patente até 2 de Maio e pode ser visitada a partir de domingo.