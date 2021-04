Fitch reviu perspectiva de Macau de negativa para estável

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

A agência de notação internacional decidiu ainda manter o grau de notação de crédito “AA” da RAEM. Fitch projecta que a economia de Macau recupere 53% em 2021.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

A Fitch Ratings reviu ontem a perspectiva sobre o rating de Inadimplência do Emissor (IDR) de longo prazo em moeda estrangeira de Macau de negativo para estável, mantendo o rating de AA para notação de emissor de dívidas externas e locais de longo prazo.

A agência de notação internacional explicou que a revisão reflecte a opinião “de que a esperada recuperação do turismo do jogo irá apoiar o perfil de crédito do território, após a queda acentuada da actividade no ano passado e a recessão que se seguiu”.

A Fitch refere que Macau “tem finanças públicas e externas excepcionalmente sólidas e um compromisso demonstrado com a prudência fiscal”. Esses pontos fortes, defende a agência de notação, “forneceram amortecedores significativos para mitigar o choque sem precedentes da pandemia de Covid-19, bem como ancorar a estabilidade macroeconómica”.

A estreita base económica de Macau, a elevada concentração no turismo do jogo maioritariamente originário da China continental, combinados com a susceptibilidade do território a potenciais alterações de política que afectam o tratamento da China ao turismo do jogo, constituem os seus principais constrangimentos ao rating, refere o comunicado tornado público pela notadora, que acrescenta que estas especificidades “contribuíram para níveis historicamente elevados de volatilidade do PIB”.

Economia deve recuperar 53%

A agência norte-americana com sede em Nova Iorque projecta que a economia de Macau recupere 53% em 2021, após uma contracção económica sem precedentes de 56,3% em 2020.

A projecção surge com base no pressuposto de uma recuperação das receitas do jogo para cerca de metade dos níveis anteriores à pandemia. “Assumimos uma recuperação mais forte do jogo e do turismo no segundo semestre em relação aos primeiros seis meses. Esperamos que as restrições mútuas às viagens sejam atenuadas nos próximos meses, à medida que o lançamento da vacina ganhe impulso, tanto na China continental como em Macau”, escreve a Fitch, que sugere “uma potencial bolha de viagem sem quarentena” com outros mercados, como Hong Kong, “para apoiar um retorno gradual de visitantes ao centro mundial do jogo”.

Ainda assim, a incerteza em torno da trajectória de recuperação económica de Macau permanece elevada, defende a agência. “A recuperação dependerá de um progresso constante na contenção de vírus, distribuição eficaz de vacinas e políticas da China para viagens.”

Aliás, isso foi notório quando ocorreram as restrições às viagens impostas na China continental durante o Ano Novo Chinês, que impediram muitos turistas de visitar Macau. “O segmento VIP permanecerá sensível às mudanças.”, acrescentou a Fitch

Finanças robustas

A solidez das finanças públicas de Macau mantém-se intacta, apesar de o território ter registado o primeiro défice orçamental pós-transferência de Administração em 2020, equivalente a 22,2% do PIB, segundo estimativas da Fitch.

As autoridades retiraram 46,6 mil milhões de patacas da reserva fiscal – representando 8% das reservas totais no final de 2019 – para financiar o défice orçamental de 2020. Tal deveu-se principalmente a quedas acentuadas de receitas, com uma contracção de 73,6% do imposto sobre o jogo ao longo do ano, e medidas fiscais anticíclicas com a disponibilização de 52,6 mil milhões de patacas para amortecer o impacto económico da pandemia.

Macau anunciou recentemente um novo pacote de estímulo no valor de cerca de 30 mil milhões de patacas, ou 10% do PIB projectado para 2021, para apoiar a recuperação. Essas medidas incluem doações anuais de dinheiro antecipadamente, um esquema de subsídio electrónico para facilitar o consumo doméstico e as viagens, planos de isenção e dedução de impostos para indivíduos e PMEs, e ainda um programa de treino vocacional oferecido aos empregados locais, incluindo os da indústria do jogo.

Macau tem um longo historial de prudência orçamental e continua a ser o único classificado pela Fitch sem qualquer dívida pública, o que a agência considera ser um óptimo indicador. Ainda assim, a agência de notação espera “que os amortecedores fiscais permaneçam consideráveis ​​no médio prazo, proporcionando margem substancial caso a recuperação se mostre mais prolongada do que cenário básico”.

A área da Grande Baía é, de acordo com a Fitch, crucial para o território. A agência espera que as autoridades locais aprofundem a sua cooperação através de uma melhor infra-estrutura e conectividade de serviços financeiros. A integração gradual com a China continental deve facilitar alguma diversificação económica e estimular oportunidades de emprego e crescimento.

O sistema bancário do território também mereceu a atenção da Fitch que mantém a sua perspectiva de melhoria, o que reflecte um sucesso relativo de Macau na contenção da pandemia do coronavírus em comparação com outros mercados da região. “A exposição dos bancos de Macau à China Continental continua a ser significativa, atingindo 41,6% dos activos do sistema no final do primeiro semestre de 2020, a maior da região”.