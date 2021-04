CPSP já instaurou processo disciplinar contra polícias envolvidos em esquema de corrupção

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O Gabinete do secretário para a Segurança reagiu à notícia de um agente do Corpo de Polícia Pública (CPSP) acusado da prática de corrupção passiva que, em conjunto com outros quatro guardas, passava informações confidenciais para terceiros e davam auxílio a emigrantes ilegais nas entradas e saídas de Macau. Wong Sio Chak adiantou que o CPSP já instaurou um processo disciplinar contra os quatro agentes envolvidos, tendo um deles sido alvo de uma ordem judicial de suspensão de funções. O agente acusado de corrupção passiva está detido e a aguardar o resultado do recurso.

Recorde-se que uma investigação do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) verificou que um agente destacado no Terminal Marítimo do Porto Exterior terá falsificado registos de entrada a favor de um indivíduo que entrou ilegalmente em Macau, ajudando-o a sair do território através deste posto fronteiriço. Este agente do CPSP teria revelado a um indivíduo frequentador de casinos, durante um longo período de tempo, informações de entradas e saídas de fronteiras, de várias pessoas específicas, recebendo em contrapartida uma remuneração mensal. Além disso, o agente tinha sido solicitado para, através de quatro colegas de diferentes departamentos, consultar dados policiais confidenciais.

No comunicado, o secretário para a Segurança diz que já tinham sido detectados vários casos semelhantes e que tem “instruído e exigido às respectivas forças para proceder a uma adequada fiscalização interna e a gestão disciplinar do pessoal”. Wong Sio Chak diz ter exigido ao CPSP que “proceda a uma revisão séria dos trabalhos actuais de gestão e de fiscalização interna e se tomem rapidamente medidas para o melhoramento, reforçando de forma contínua a gestão disciplinar, assegurando a integridade do corpo policial e o seu comportamento como pessoas correctas, no sentido de salvaguardar o Estado do direito e a segurança de passagem fronteiriça de Macau”.