Clássico de emoções marca jornada da Liga de Elite

Fotografia: Pedro André Santos

Benfica e Sporting de Macau defrontam-se amanhã em mais uma jornada da Liga de Elite. A partida vai marcar a estreia de Cuco como treinador dos ‘leões’, depois de ter representado o Benfica durante mais de oito anos. João Pegado, actual técnico das ‘águias’, esteve também já do outro lado como treinador.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Depois de mais de oito anos a representar o Benfica de Macau como jogador, os últimos dos quais também como treinador, Cuco representa agora o rival Sporting de Macau, estreando-se precisamente nesta jornada frente ao antigo clube. Os ‘leões’ vivem um mau momento na temporada, somando por derrotas os jogos disputados, alguns dos quais de forma surpreendente, frente às equipas da Polícia e da Casa de Portugal.

O adversário que se segue promete mais dificuldades, e irá servir para o novo treinador dos ‘leões’ poder observar os seus jogadores no rectângulo de jogo. “Ainda estou a conhecer a casa, conhecer os jogadores, a fazer uma avaliação do que podemos fazer e do que se pode mudar, estamos mais nesta fase do que com a cabeça no jogo. É o Benfica, sabemos que joga sempre para ganhar, portanto pouco ou nada vamos mudar daquilo que tem sido feito até agora”, disse Cuco ao PONTO FINAL.

Sobre o potencial da equipa leonina e o que poderá fazer neste campeonato, o treinador do Sporting de Macau diz que “ainda é cedo falar”, embora se mantenha optimista. “Daquilo que tenho visto no treino tem potencial para estar lá em cima”, prosseguiu.

Questionado sobre se há algum sentimento especial por defrontar o clube onde passou grande parte da sua carreira, Cuco diz que encara a situação “de uma maneira especial” garantido, porém, que tal não irá afectar a postura da equipa. “É um sentimento especial, mas encaro isto como mais um jogo, e o Sporting vai fazer tudo para dar o seu melhor”, frisou.

Do lado do Benfica, João Pegado refere que quer retomar a senda das vitórias depois da paragem do campeonato. “Queremos continuar na maneira como acabámos, com uma vitória, mas vamos enfrentar um Sporting que sofreu algumas alterações, começando pelo treinador. Não sabemos muito bem o que esperar do Sporting, vamos estar a contar com o que podemos fazer, e não com o que o adversário poderá fazer”, disse ao PONTO FINAL.

Apesar de haver uma certa incógnita sobre o que o Sporting poderá fazer em campo, e apesar de estar na cauda da tabela só com derrotas, João Pegado lembra que uma alteração de treinador poderá tornar um adversário mais difícil de ultrapassar. “Normalmente quando há uma alteração de treinador todos os jogadores querem mostrar-se a esse novo treinador, e dão um bocadinho mais do que normalmente dão. Sem duvidar do seu profissionalismo, mas é normal”, disse Pegado, recordando ainda que do outro lado vai estar um treinador “que conhece melhor que ninguém o Benfica de Macau”.

O Benfica é actualmente quarto classificado da Liga de Elite, com os mesmos pontos que o Ching Fung, que está em terceiro, enquanto que o Sporting é a única equipa que não somou ainda qualquer ponto. “Se olharmos para os três jogos que o Sporting fez desde o início, e os três jogos que o Benfica fez, terei que dizer que somos favoritos. Mas não sei o que o Cuco pode trazer à equipa do Sporting, portanto, neste momento, é uma incógnita. Mas queremos partir para este jogo como favoritos e temos que o demonstrar dentro do campo”, disse o técnico das ‘águias’.

À semelhança do treinador adversário, João Pegado fala em sentimento “especial” neste clássico entre Benfica e Sporting. “Tive todo o prazer de subir a equipa da segunda à primeira divisão, tal como o Cuco deve ter bastante carinho pelo Benfica. Agora os tempos são diferentes e queremos que ganhe o clube que estamos a representar”, sublinhou.

A partida está agendada para amanhã, às 19h00, no Estádio da Taipa. De seguida, o Ching Fung vai defrontar o Hang Sai, às 21h00, enquanto que no domingo há mais dois jogos. O Ka I defronta o Chao Pak Kei, às 19h00, e a Casa de Portugal mede forças com a Polícia, às 21h00, em partida que encerra a jornada. Hoje, às 21h00, Monte Carlo e Lun Lok inauguram a ronda da Liga de Elite.