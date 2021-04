Octeto de tributo à banda Of Monsters and Men estreia-se em concerto no The RoadHouse

Há um novo projecto musical na cidade chamado If Monsters Were Men, que serve de tributo à famosa banda islandesa Of Monsters and Men, e irá estrear-se com um concerto no The RoadHouse neste sábado. A banda eclética, composta por portugueses, chineses e um canadiano, partiu da iniciativa de Pedro Lagartinho que está também envolvido noutra banda de tributo, desta vez aos Pixies, chamada OuMun Pixels.

Joana Chantre

Este sábado, às 22h00, a banda If Monsters Were Men, um projecto de tributo à banda de folk rock islandesa Of Monsters and Men, vai ter a sua estreia em palco. O evento, que vai ser no The Roadhouse, na Taipa, terá quase duas horas de música ao vivo, nomeadamente tocando os temas mais conhecidos da banda original.

Rita Cerqueira Portela e Pedro Lagartinho, membros da banda, falaram ao PONTO FINAL e descreveram um pouco a iniciativa. “Sobre o pessoal que está nesta banda, alguns deles conheceram-se no espectáculo que o baterista Luís Bento organizou, onde houve a restauração de dois pianos e a consequente chamada de uma série de músicos para tocar músicas que foram compostas naqueles pianos”, começou por explicar Rita Cerqueira Portela. “Nesse espectáculo houve de tudo, pessoas a fazer covers dos The Doors, dos Queen, e acabámos por nos conhecer todos lá nesse evento”, prosseguiu.

Esta banda de tributo é constituída por 8 membros, com Rita Portela na voz e na guitarra acústica, Pedro Lagartinho no baixo e voz de acompanhamento, Johnny Yau na guitarra eléctrica, Andreia Fonseca na guitarra acústica, Addison Wong no teclado, Nuno Gomes no saxofone, Sang Ng na trompete e um baterista, que não quis ser identificado.

“Eu conheci o Pedro, o Nuno e o Johnny Yao, que é um dos nossos guitarristas, primeiro, e tocámos no assunto em relação ao projecto, nomeadamente depois do Pedro ter falado comigo e de ter me mostrado os planos e ideias, e claro que eu aceitei”, explica a vocalista. “Depois de uns meses, o Pedro contactou-me com um plano mais concreto e o nome da banda ‘If Monsters Were Men’ nasceu. Eu não conhecia a original mas passei a gostar bastante”, referiu.

A banda islandesa ‘Of Monsters and Men’, que ganhou sucesso internacional depois de vencer a batalha anual de bandas na Islândia, Músíktilraunir, em 2010, faz música Indie Rock que, segundo Rita Portela, tem ‘uns toques meio viking’. “Este projecto é basicamente a génese de malta que se foi juntando ao longo do tempo e chamou aquele amigo, que chamou aquele outro, e que acabou por formar uma espécie de manta de retalhos de pessoas que gostam dessa música e que não se importam de, às quartas à noite, fazer uns ensaios e pôr um espetáculo”, aponta a vocalista que canta também numa banda de Jazz e na banda ‘Dat Trio’, que chegou a dar um pequeno concerto na Livraria Portuguesa no ano passado.

O baixista Pedro Lagartinho, que é o líder do projecto, explicou ao PONTO FINAL que fez esta escolha de banda para o tributo por ser uma banda que gosta bastante. “É uma banda relativamente recente, de 2012 se não estou enganado, e têm um som diferente. E como eu já estava cansado de ouvir sempre o mesmo tipo de música quando há música ao vivo em Macau, decidi ir em frente”, frisou. O arquitecto de profissão explica que a maioria das bandas ao vivo em Macau tocam Jazz ou Rock clássico, enquanto que esta banda terá um som bastante diferente.

Em relação a se haverá mais alguma actuação confirmada da banda, o músico refere que este não será um concerto para ser repetido, pelo menos, de uma forma permanente. “Cada um de nós já está envolvido em outras bandas e projectos, por isso somos capazes de estar mais restringidos em termos de disponibilidade”, explica. “Macau é uma cidade muito pequenina, com poucos espaços para tocar ao vivo, e com pessoas que quando ouvem um concerto de uma banda à terceira vez perdem um pouco o interesse, e isso dá aso a que façamos novos projectos e façamos coisas novas, e espero que as pessoas gostem”, referiu.

Relativamente ao concerto, e segundo Pedro Lagartinho, o repertório de músicas vai ser uma surpresa. “Já preparámos bastantes músicas, as mais giras da banda ao nosso ver, e até já temos um vídeo no Facebook com alguns dos temas escolhidos”.

Entre os membros da banda estão quatro músicos profissionais: o baterista, o teclista, o guitarrista da guitarra eléctrica e o trompetista, sendo os restantes quatro músicos amadores. “Outra faceta engraçada da nossa banda é que é uma mistura de portugueses, de chineses locais e um canadiano, e portanto temos uma mistura de nacionalidades e de diferentes faixas etárias, que vão dos 18 até quase aos 60”, refere de forma humorada.

Em relação a outros projectos e outras bandas em horizonte, o baixista Pedro Lagartinha conta que está a formar de momento outra banda de tributo, mas desta vez à mítica banda de Seattle Pearl Jam, conhecida pelo seu Rock alternativo.

O evento no sábado começa às 22h00 e é de entrada livre.