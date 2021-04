Mulher burlada em quase 1,5 milhões de patacas em aplicação de investimento

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Uma residente investiu 1,2 milhões de renminbi, ou seja, cerca de 1,5 milhões de patacas, numa aplicação de investimento. Porém, quando quis reaver o dinheiro, a aplicação não permitiu. Aí, a mulher desconfiou, fez uma busca na internet pelo nome da aplicação em causa e percebeu que se tratava de uma burla.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Polícia Judiciária (PJ) deu conta de um caso em que uma mulher, residente de Macau, com 41 anos, foi burlada em quase 1,5 milhões de patacas numa aplicação de investimentos. Em conferência de imprensa, o porta-voz da PJ indicou que o caso teve origem a 22 de Dezembro do ano passado, quando a mulher conheceu, através da rede social WeChat, um homem da China continental.

Ambos foram conversando a partir daí e, a 1 de Março, o homem apresentou-lhe uma aplicação de investimento que se chama ZFX. A mulher abriu uma conta na ZFX e depositou inicialmente três mil renminbis. Alguns dias depois, recuperou todo o dinheiro e recebeu mais 345 renminbis. Depois disso, a mulher ganhou confiança na aplicação e o homem sugeriu-lhe aumentar o valor do investimento, de modo a elevar o seu grau de membro.

A vítima aceitou e depositou naquela aplicação um total de 1,2 milhões de renminbis, ou seja, quase 1,5 milhões de patacas. Mais tarde, a vítima quis reaver o dinheiro, mas tal já não foi possível, com o suspeito a recusar-lhe o acesso ao dinheiro. No entanto, o homem ter-lhe-á dito que, caso depositasse mais 500 mil renminbis, a vítima poderia ser reembolsada.

A mulher acabou por desconfiar e fez uma busca na internet pelo nome da aplicação de investimentos em causa, tendo encontrado um artigo publicado num jornal de Macau em que dizia que ZFX era uma aplicação fraudulenta. A mulher acabou, então, por fazer queixa na Polícia Judiciária, que está a investigar o caso.

Na conferência de imprensa de ontem, o porta-voz da PJ detalhou dois outros casos de burla. No primeiro caso, a vítima contactou um homem para fazer troca de renminbis para dólares de Hong Kong, com o objectivo de ir jogar num casino. O homem, um comerciante da China continental, transferiu 85 mil renminbis para que o suspeito lhe desse 100 mil dólares de Hong Kong. Porém, o suspeito não tinha dólares de Hong Kong.

A vítima pediu a intervenção da PJ, que além do primeiro suspeito, interceptou um outro envolvido no esquema. Os dois negaram a burla de troca de dinheiro, mas foram presentes ao Ministério Público (MP) acusados de burla.

Um outro caso de burla detalhado na conferência de ontem tem como vítima um homem de 34 anos, da China continental, que terá perdido 128 mil renminbis. A vítima queria ir jogar no casino e por isso contactou dois homens, também do interior da China, para lhe trocarem os renminbis por dólares de Hong Kong.

Os suspeitos entregaram ao homem uma mochila com várias notas de dólares de Hong Kong, mas a vítima apercebeu-se de que se tratavam de notas falsas, usadas para treino dos ‘croupiers’. A vítima chamou as autoridades e interceptou os suspeitos, que foram presentes ao MP acusados do crime de burla de valor consideravelmente elevado.