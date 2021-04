José Pereira Coutinho renunciou ao Conselho das Comunidades

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O deputado apresentou a renúncia em Fevereiro, segundo informa o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Era o conselheiro mais antigo de Macau. Gilberto Camacho ocupa a vaga deixada por Pereira Coutinho.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

O deputado da Assembleia Legislativa de Macau José Pereira Coutinho renunciou ao mandato de Conselheiro das Comunidades Portuguesas, avançou ontem a TDM – Rádio Macau. O pedido de renúncia ocorreu a 2 de Fevereiro passado, de acordo com um aviso publicado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Governo de Portugal, um dia depois.

Contactado pelo PONTO FINAL, José Pereira Coutinho, que era membro do Conselho das Comunidades Portuguesas desde 2003 e tinha sido eleito para novo mandato em 2015, não quis falar sobre o assunto, argumentando que está “muito concentrado” nas próximas eleições legislativas que terão lugar em Setembro.

O PONTO FINAL sabe que Gilberto Camacho, anteriormente conselheiro-suplente, tem ocupado o lugar deixado em aberto por Pereira Coutinho nas actividades do Círculo China, Macau e Hong Kong.

O nosso jornal contactou Camacho que confirmou ter deixado de ser suplente. “Sinto-me com responsabilidades acrescidas, mas eu próprio já tinha vindo a acompanhar o trabalho dos Conselheiros. Antes observava e aprendia, um trabalho de bastidores bastante importante. É sempre com toda a honra e prazer, claro”, afirmou.

O “novo” conselheiro encara a função como um “desafio”. “Mergulhamos na comunidade, fazemos parte da comunidade, e temos o privilégio de chegar mais depressa ao Consulado e a Portugal para manifestar todos os problemas da nossa comunidade. Em sentido inverso, também somos mais expeditos e práticos a ajudar a comunidade porque estamos mergulhados nela”, concluiu o engenheiro informático.

A moldura legal que define o funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas refere que a renúncia ao mandato acontece mediante a apresentação de uma declaração escrita enviada à Secretaria de Estado das Comunidades.

O PONTO FINAL já tinha adiantado, no início da semana, que o Gabinete dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas do Círculo da China, Macau e Hong Kong enviou, no passado dia 31 de Março, uma carta ao Chefe do Executivo em nome de “toda a comunidade portuguesa residente em Macau” para agradecer o apoio de Ho Iat Seng ao longo dos anos e também para garantir que tudo fará “para que seja sempre mantida a imprescindível estabilidade e paz social” no território. Na missiva, a que o PONTO FINAL teve acesso, os conselheiros dizem que o Governo pode contar sempre com o seu “total apoio”.

José Pereira Coutinho, que também acumula o cargo de presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), adiantou na altura que não tinha assinado a missiva, e agora entende-se o porquê: já não era conselheiro nessa data.

O Conselho das Comunidades Portuguesas comemorou 40 anos de existência em Setembro do ano passado. Na altura, José Pereira Coutinho falava num Conselho “que serve para congregar esforços internacionais”. “Relativamente a Macau, os conselheiros têm um papel preponderante e fundamental na ligação da comunidade portuguesa em Macau com Portugal, quer pela via do Consulado Geral de Portugal em Hong Kong e Macau, quer pela via da embaixada de Portugal em Pequim”, disse. Nada fazia antever esta renúncia do conselheiro mais antigo de Macau.

O Conselho das Comunidades Portuguesas do Círculo China, Macau e Hong Kong, é agora constituído por Rita Santos, Armando de Jesus, Gilberto Camacho e Lídia Lourenço (conselheira-suplente).