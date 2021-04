Governo lança novo programa de excursões e dá 200 patacas para residentes ficarem em hotéis

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) apresentou ontem um novo plano de excursões locais, à semelhança daquele lançado no ano passado. A novidade é que desta vez as autoridades vão adicionar ao plano subsídios para noites em hotéis locais. No total, Governo vai gastar com este plano mais de 120 milhões de patacas.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Abrem hoje as inscrições para o programa “Passeios, gastronomia e estadia para residentes de Macau”, a segunda edição do plano do Governo para alavancar o sector do turismo, dando apoios para que os locais usufruam dos roteiros e hotéis de Macau.

O plano foi apresentado ontem por Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo (DST), que explicou que, entre Abril e Junho e entre Setembro e Dezembro, as excursões por Macau vão decorrer apenas durante os fins-de-semana e feriados, enquanto que nos meses de Julho e Agosto as excursões acontecem diariamente.

Segundo a DST, os roteiros foram pensados com o foco na junção do turismo com a cultura, desporto e ecologia. Além disso, as viagens de helicóptero – tão requisitadas no ano passado – vão manter-se este ano.

Assim, há seis roteiros temáticos: O primeiro sugere a exploração dos edifícios antigos da Vila de Nossa Senhora de Ká-Hó; o segundo propõe uma visita às Zonas Ecológicas do Cotai; um dos roteiros sugere uma experiência de realidade virtual e ao Museu de Cera de Celebridades; há um roteiro pelo Museu do Grande Prémio de Macau e pelo Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau; há um roteiro focado na apreciação da cultura musical dos jovens; e há, então, o passeio de helicóptero. Mais tarde, serão introduzidos outros roteiros, adiantou Helena de Senna Fernandes, dando o exemplo de viagens de iate.

Para estes roteiros, cada residente de Macau tem direito a um subsídio para uma excursão no valor de 280 patacas e um cartão de refeição no valor de 100 patacas, excepto na viagem de helicóptero. Após o apoio financeiro, o preço das excursões dos seis roteiros varia entre 28 e 518 patacas, cobrindo as despesas com o passeio, o guia turístico e o seguro.

SUBSÍDIOS DE 200 PATACAS PARA RESIDENTES FICAREM EM HOTÉIS LOCAIS

A novidade este ano é que as autoridades decidiram acrescentar subsídios para noites em hotéis. Entre 23 de Abril e 31 de Dezembro, os residentes interessados podem ficar alojados em hotéis, de segunda-feira a domingo, incluindo feriados. Para tal, cada residente terá direito a um subsídio de 200 patacas para uma estadia em hotel, e cada quarto poderá usufruir, no máximo, de dois subsídios, ou seja, 400 patacas.

Segundo Helena de Senna Fernandes, esta vertente conta com a participação de um grande número de hotéis e proporciona diferentes tipos de experiências para escolha dos hóspedes. Alguns hotéis fizeram, inclusivamente, pacotes adicionando programas turísticos e alojamento, enquanto outros integraram pacotes de alojamento em hotéis com produtos de estabelecimentos comerciais dos bairros comunitários.

Tal como na edição anterior do programa de excursões, os trabalhadores não-residentes continuar excluídos deste plano. A DST ressalvou, no entanto, que os não-residentes podem participar nas actividades, porém, sem qualquer desconto ou subsídio.

Para a inscrição, os residentes interessados deverão deslocar-se às agências de viagens participantes no programa com o seu Bilhete de Identidade de Residente, para depois escolherem os roteiros que desejam ou o hotel onde querem ficar alojados. A partir das 10 horas de hoje, os residentes já poderão fazer a sua inscrição.

Segundo os dados da DST, deste programa fazem parte 161 agências de viagens, mais de 800 profissionais de turismo, mais de 70 hotéis e pensões, mais de 500 autocarros turísticos, mais de 500 condutores de autocarros turísticos, e mais de 500 guias turísticos locais. Ou seja, mais intervenientes do que em 2020.

Durante a conferência de imprensa, os responsáveis adiantaram que o orçamento global para o projecto é de mais de 120 milhões de patacas. À margem da conferência, Helena de Senna Fernandes assinalou que o objectivo é dar apoio à indústria do turismo e, por outro lado, permitir que os residentes conheçam e usufruam dos produtos que existem em Macau.

DST prepara mais seis Semanas de Macau no interior da China

À margem da conferência de imprensa para apresentação do novo plano de excursões e subsídios para estadias em hotéis, Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo (DST), fez saber que estão a ser planeadas mais seis Semanas de Macau no interior da China antes de Outubro. Helena de Senna Fernandes justificou que os resultados das Semanas de Macau que aconteceram em Pequim e Hangzhou foram “muito positivos”. “Temos uma equipa a visitar várias cidades para explorar quais as próximas cidades onde vamos estar”, indicou a governante.