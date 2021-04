Governo ajudou a amenizar prejuízos de 357 milhões de patacas em 2020

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A Teledifusão de Macau (TDM) viu os seus prejuízos líquidos aumentarem para 357,4 milhões de patacas em 2020, pode ler-se no seu exercício financeiro anual, citado pela Macau News Agency. Ainda assim, como principal accionista, o Governo da RAEM injectou na empresa cerca de 331,4 milhões de patacas como subsídio operacional, mais 31,3 milhões de subvenções ao investimento, transformando os resultados finais do grupo em 4,8 milhões de patacas em lucros líquidos.

“Conforme estipulado no contrato de concessão, o Governo da RAEM concede subsídios à TDM. No entanto, devido à pandemia de Covid-19, a situação económica global está repleta de incertezas e desafios, tornando a gestão do TDM mais complexa”, pode ler-se ainda no documento.

As despesas com recursos humanos continuam a representar a maior fatia de perdas, representando 335,3 milhões de patacas, tendo este valor aumentado 6,4% em relação a 2019. A emissora pública admitiu que o aumento foi “essencial para cumprir os objectivos de recursos humanos”, no seu pressuposto de “natural crescimento” e “aumento da qualidade de serviço”.

No final de 2020, a TDM empregava 683 pessoas, menos 11 do que em 2019, incluindo 129 repórteres nos seus canais de língua chinesa, portuguesa e inglesa. “As medidas implementadas nos últimos anos permitiram uma maior estabilidade dos recursos humanos da empresa, que será mantida em 2021, com uma gestão objectiva e transparente ‘, revela o relatório.

No ano passado, a emissora pública produziu e transmitiu diversos conteúdos e reportagens ao vivo ligados à pandemia e resposta à pandemia. A televisão, a rádio e os canais online transmitiram mais de 17 mil vídeos e áudio sobre a prevenção da pandemia.

Em 2020, a TDM renovou seu contrato de concessão de serviço público com o Governo por mais seis anos.