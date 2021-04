Feira de produtos de Guangdong e Macau realiza-se no Venetian entre 30 de Julho e 1 de Agosto

FOTOGRAFIA: IPIM

A Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau 2021 (2021GMBPF) vai ter lugar entre os dias 30 de Julho e 1 de Agosto, no Venetian, anunciou ontem um comunicado do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM). O objectivo, diz o IPIM, é continuar a fortalecer a cooperação entre Guangdong e Macau e revitalizar a economia pós-pandémica. As empresas interessadas poderão efectuar a sua inscrição no período entre 15 e 28 de Abril.

O IPIM diz que esta feira de produtos tem, desde 2009, enriquecido o seu conteúdo. Este ano, o evento dedicar-se-á ao melhoramento e à inovação, ao melhoramento dos serviços das bolsas de contactos e à elevação do seu nível e conteúdo. Além disso, a feira vai introduzir mais marcas e produtos de marca provenientes da província de Guangdong e de Macau, nomeadamente produtos alimentares, de restauração, de vida inteligente, de uso diário, de inovação tecnológica, de criatividade cultural, de marcas tradicionais.

Vai também incorporar elementos da “Faixa e Rota” e produtos com características próprias, “no sentido de transformar esta feira num lugar imperdível para aqueles que pretendam adquirir produtos de qualidade das marcas de Guangdong e Macau, assim como numa plataforma fundamental para as empresas na promoção das suas marcas”, diz o IPIM.

A organização diz ainda que, “a fim de revitalizar a economia pós-pandémica e de ajudar as empresas de Macau na exploração de oportunidades de negócio”, esta feira vai manter o “incentivo” para as pequenas e médias empresas, mantendo o custo de participação no valor de 680 patacas.