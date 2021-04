Apreciar-lhes o sabor, com arte e poesia

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

“O Comedor de Nuvens” é a proposta da artista plástica Ana Jacinto Nunes e do escritor Carlos Morais José. Uma mescla de artes e letras que liga Portugal à China.

A artista plástica portuguesa Ana Jacinto Nunes, que estará presente virtualmente, e o jornalista e escritor Carlos Morais José, radicado em Macau há 30 anos, apresentam hoje o livro “O Comedor de Nuvens”, pelas 18h30, na Fundação Rui Cunha.

Trata-se de uma obra realizada a quatro mãos, com a artista a publicar 34 azulejos ou conjuntos de azulejos, acompanhados de 34 textos poéticos da autoria do escritor. Ao PONTO FINAL, Carlos Morais José começou por dizer que o comedor de nuvens “é uma figura imaginária que se alimenta de nuvens”. “É uma ideia que surgiu naturalmente com os azulejos da Ana. Nós os dois brincamos muito com as nuvens. Os azulejos surgiram primeiro e a escrita veio depois”.

Primeiramente os autores tinham a intenção de fazer uma fanzine com o material, mas depois acabaram por escolher a edição de um livro. “A Ana trabalha muito e eu tive muita dificuldade em escolher os azulejos, por isso fui escrevendo”, confidenciou o poeta.

O projecto contempla, para já, apenas a edição de um livro, mas Carlos Morais José não nega a possibilidade de ocorrer uma exposição, assim que a pandemia deixar. “Talvez se possa expor os azulejos. Depende se a Ana os vende ou não. Não sei, é uma possibilidade”.

A obra de Ana Jacinto Nunes, neste livro, vai do azulejo individual ao conjunto de azulejos. A autora, conhecida pela sua pintura, também trabalha com azulejaria e cerâmica há algum tempo, entre outros materiais. Brevemente, confidenciou Carlos Morais José, fará uma exposição de pintura na inauguração do Centro Cultural de Grândola, no dia 25 de Abril.

E porquê o azulejo? O poeta lembrou que a pintura de azulejos, tão característica em Portugal, é originária da China. “Vem da cerâmica chinesa, pintada a azul, que depois os portugueses levaram para Portugal”, explicou Carlos Morais José, que relembrou esta ligação de Portugal à China e vice-versa, também para explicar a feitura desta obra.

A prosa poética de Carlos Morais José leva-nos ao imaginário dos poetas e pintores chineses da antiguidade, “esses tais comedores de nuvens e que ‘se alimentam’ das paisagens nublosas”. “As nuvens estão presentes em quase todas as tradições no mundo, mas na China, curiosamente, elas adquiriram uma expressão muito especial”, afirmou.

No poema de abertura da obra, que se intitula precisamente Abertura, pode ler-se: “Aprendi em terras do Oriente, para lá dos Himalaias, um costume de despojamento em solidão de montanhas. Uma imersão ascensional em espaços desabitados, onde a única voz presente aspira ao silêncio e, nesse movimento, devir mestra do vazio. É, pois, sobre vales enevoados que os homens descobrem o irreprimível riso da consciência. Repastos de neblina, embriaguez de brumas, banquetes de nevoeiro. As nuvens são a sua droga e alimento. Delas extraem a beleza primeva do mundo e nelas redimem o sentido parco da vida. No centro de cada um de nós, perdura uma dessas montanhas. Há que percorrê-la e habitá-la. Nenhuma outra viagem será preenchida de tão imponderáveis e fascinantes aventuras”.

O livro de 15 centímetros por 15 centímetros, cuja apresentação na Fundação Rui Cunha estará a cargo da professora do Instituto Politécnico Sara Augusto, tem chancela da COD, editora de Carlos Morais José, e terá uma tiragem de 300 exemplares. As fotografias dos azulejos foram captadas pelo fotógrafo José Manuel Costa Alves.