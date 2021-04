Alexander McQueen nega acusações de plágio

A marca de moda Alexander McQueen desmente que tenha copiado qualquer design da O.N.E. Products, afirmando que tais alegações “não são verdadeiras” e que “não existe qualquer fundamento para tais afirmações”. A casa de moda britânica reagiu assim às declarações dos fundadores da marca O.N.E. Products, que em declarações ao PONTO FINAL alegaram que a Alexander McQueen tinha copiado o design de uma das suas malas, a ‘Cage Bucket Bag’, que foi destacada na edição inglesa da revista Vogue de Dezembro do ano passado.

