Medidas fáceis e simples, a bem da população

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O recuo do Governo face ao seu programa de estímulo da economia merece o ok dos economistas ouvidos pelo PONTO FINAL. Todos entendem que voltar aos cartões de consumo é tornar o processo mais simples e entendível por todos.

Gonçalo Lobo Pinheiro

O Governo anunciou esta semana o novo plano de estímulo económico. Pela boca do secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, ficámos a saber que cada residente receberá 5.000 patacas mais 3.000 em descontos adicionais. E que, para já, os não residentes ficam de fora do apoio monetário. A mudança de estratégia, já antes considerada pelo Executivo, deve-se à forte oposição pública ao primeiro esquema de apoios apresentado no início do ano.

O PONTO FINAL foi ouvir três economistas que aplaudiram a decisão do Governo em recuar para os já conhecidos cartões de consumo electrónicos. “Foi positivo terem recuado. Não é o melhor, mas é simples e as medidas de política económica têm de ser entendidas pela população. Nós próprios, economistas, tínhamos dificuldade em entender o programa anterior”, começou por dizer Albano Martins.

Para o economista português “o retorno ao cartão de consumo é mais justo porque não é um sistema que obriga a comprar. Mas atenção, só compra mais quem tem mais dinheiro”.

Ainda assim, Albano Martins deixa uma farpa ao antigo programa que despoletou a insatisfação na sociedade. “O consumo, no caso de Macau, não interfere muito no PIB. Para isso, existe o investimento. O consumo, contrariamente ao que disseram as sumidades académicas do território, não se multiplica”.

O também defensor dos direitos dos animais lembrou ainda que “o consumo, ao contrário do que as pessoas pensam, é diluído com a importação”. “Só uma margem muito pequena é que fica na economia. E Macau, infelizmente, importa quase tudo”, conclui.

José Sales Marques alinha no mesmo diapasão. Para o antigo presidente do Leal Senado, “é positivo este recuo do Governo” para os cartões de consumo uma vez que está a simplificar o acesso ao subsídio. “Acaba por dar-se um apoio de 5.000 patacas independente de qualquer consumo prévio. A pessoa tem já o dinheiro e gasta-o como quer”, defende.

O presidente do Instituto de Estudos Europeus considera o estímulo “limitado”, sem sequer fazendo cócegas ao PIB. “Naturalmente que o estímulo ao consumo é limitado, mas é uma ajuda, um apoio à população que, certamente, terá algum efeito. A importância deste estímulo no PIB é relativamente baixa. A recuperação económica depende, a meu ver, do consumo feito pelos turistas”, sugere.

O professor da Faculdade de Gestão de Empresas da Universidade de Macau (UM) Henry Lei concorda com o Governo em quase toda a linha. “Acredito que o Governo fez uma boa decisão, retrocedendo ao esquema já conhecido anteriormente. A população mostrou-se bastante indignada com a solução anterior”, constata.

Selvajaria ou opção certa?

Ao contrário do que acontecia no plano inicial de estímulo ao consumo, os não residentes deixaram de ser contemplados nas medidas apresentadas anteontem pelo Executivo. Contudo, o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, admitiu, depois de questionado sobre o assunto, rever e discutir a situação.

O facto de os trabalhadores não-residentes terem ficado de fora do plano de estímulo económico deixa Albano Martins irritado. “É uma selvajaria. Porque os TNR é que muitas vezes são os culpados por o PIB crescer e, ao fim ao cabo, acabam sempre por ser tratados abaixo de cão, sejam nacionais ou não nacionais”.

Sales Marques, um pouco mais comedido, admite que se trata de uma “medida de recuo”. “Espero, sinceramente, que seja uma situação transitória, até porque o secretário pareceu dizer que o Governo estava a estudar a situação quando foi confrontado com essa questão”, alvitra.

Já Henry Lei, acha muito bem. Para o professor da UM, os apoios do Governo devem ser basicamente dados aos locais. “Nisso, estou sempre com o Governo. Subsídios e ajudas monetárias devem ser sempre dadas aos locais em primeiro lugar. Ainda assim, acredito que o Governo possa arranjar uma solução para os não residentes, uma vez que o secretário mostrou abertura para isso. O Governo está a tentar algo”.

A nova ronda de ajuda monetárias decorrerá de Junho a Dezembro, com cada residente a receber 5.000 patacas mais 3.000 em descontos adicionais. As autoridades prevêem que cerca de 5,9 mil milhões de patacas sejam injectadas na economia local através do esquema de cartão de consumo electrónico, tal como o que sucedeu nas duas rondas de 2020.

As adicionais 3.000 patacas em descontos proporcionarão 25 por cento do consumo efectuado, por exemplo, após a utilização do limite diário das tais 300 patacas, serão atribuídos mais 100 em descontos.

A novidade desta ronda – que ainda carece do aval da Assembleia Legislativa – prende-se com facto de que os portadores de bilhete de identidade de residente podem optar por obter os fundos através do seu telefone ou no tal cartão de consumo eletrónico, de cor azul, usado no ano passado.