Ho Iat Seng abre a porta à entrada de trabalhadores domésticos vacinados

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O Chefe do Executivo abriu a porta à possibilidade de vir a ser permitida a entrada em Macau de trabalhadores domésticos não-residentes, desde que tenham sido vacinados. Porém, na reunião plenária de ontem na Assembleia Legislativa (AL), Ho Iat Seng afastou a possibilidade de ser permitida a entrada de outros estrangeiros.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na reunião plenária de ontem na Assembleia Legislativa (AL), o Chefe do Executivo admitiu vir a permitir a entrada no território de trabalhadores domésticos não-residentes, desde que estes tenham completado as duas doses da vacina.

“Desde que tenham as duas vacinas, podem pedir entrada em Macau, mas têm de ficar em quarentena”, disse, frisando: “Se a sociedade concordar, os Serviços de Saúde de Macau podem, a título experimental, avançar com esta solução”.

O tema foi levado ao hemiciclo pela deputada Agnes Lam, que chamou a atenção para a escassez de trabalhadores domésticos no território no seguimento da entrada em vigor da nova lei da contratação de trabalhadores não-residentes (TNR), que os impede de serem contratados, mesmo estando retidos em Macau e sem emprego.

Nesta situação há, segundo o Chefe do Executivo, cerca de 1.100 não-residentes. No total, há cerca de três mil não-residentes desempregados no território, indicou Ho Iat Seng, acrescentando que o Governo tem estado em contacto com os consulados e embaixadas dos diferentes países de origem destes não-residentes para serem repatriados para os seus países de origem.

Ho Iat Seng disse não querer alterar a lei de contratação de trabalhadores não-residentes, dizendo que isso poderia levar a problemas de saúde pública. Isto porque, segundo o Chefe do Executivo, “a maioria dos trabalhadores não-residentes vem de países de alto risco” e é necessário “garantir a saúde dos residentes”. “É preciso um equilíbrio, as famílias estão com muitas dificuldades”, notou o governante.

Agnes Lam questionou também as restrições de entrada no território por parte dos outros estrangeiros, dizendo que o Governo deveria permitir a reunião familiar de pessoas que têm cônjuges estrangeiros noutros territórios, à semelhança das medidas de excepção aplicadas aos pilotos do Grande Prémio de Macau que, sendo de outras regiões, puderam entrar para competir em Macau.

O Chefe do Executivo respondeu que a entrada dos pilotos estrangeiros em Macau foi uma medida “pontual”. Nesse sentido, Ho Iat Seng disse que a solução teria de passar por fazer a reunião familiar fora de Macau, uma vez que as saídas do território nunca estiveram proibidas: “Quanto às entradas em Macau, também temos a vertente das saídas de Macau. Não se esqueçam de que Macau nunca proibiu a saída de estrangeiros. Através de Taiwan ou da Coreia do Sul, podem apanhar um avião para se juntarem aos seus familiares”.