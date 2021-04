Governo não sabe quantos trabalhadores estão em licença sem vencimento

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Ho Iat Seng admitiu que o Executivo não tem informação sobre o número de trabalhadores que estão em regime de licença sem vencimento na sequência da crise económica provocada pela pandemia. O Chefe do Executivo assumiu que, ao mesmo tempo que há residentes desempregados, há também falta de recursos humanos em algumas áreas “que pouco interessam aos residentes de Macau”.

André Vinagre

Ho Iat Seng assumiu não saber o número de trabalhadores que estão em regime de licença sem vencimento devido à crise económica que a pandemia provocou. Na reunião plenária de ontem na Assembleia Legislativa (AL), o Chefe do Executivo foi questionado pelo deputado Leong Sun Iok sobre os mais de dez mil desempregados e sobre as medidas e políticas a aplicar para os apoiar.

Na resposta, o líder do Governo afirmou que as autoridades não conseguem saber o número de trabalhadores em ‘lay off’, porque continuam inscritos no Fundo de Segurança Social, e disse que gostaria que esses dados lhe chegassem.

Sobre as medidas para apoiar os mais de dez mil desempregados, Ho Iat Seng assinalou que a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) tem promovido cursos de formação para os desempregados e garantiu que os desempregados têm recebido apoios.

Por outro lado, há escassez de mão-de-obra em algumas áreas, como é o caso da restauração e dos trabalhadores domésticos. Ho Iat Seng apontou que, no sector da construção civil, há cerca de 20 mil desempregados ou pessoas em situação de subemprego. “São profissões que pouco interessam aos residentes de Macau”, justificou.

“Se despedirmos os trabalhadores não-residentes da construção civil, conseguimos ou não concluir as nossas obras?”, questionou, apontando que a maioria das grandes obras ainda não está na fase final. “Já falei com a associação dos Operários de Macau para podermos determinar que uma das condições para a adjudicação das obras é a contratação de trabalhadores locais”, disse.

Já em resposta a Ng Kuok Cheong, que abordou o mesmo tema dizendo mesmo que a proporção de trabalhadores não-residentes tem de estar abaixo dos 20%, o Chefe do Executivo reiterou que “há certos postos de trabalho que podem não ser adequados aos locais, como restauração e outras actividades”. Porém, “se houver trabalhadores locais para substituir [os trabalhadores não-residentes], estamos dispostos a estabelecer contactos para eles preencherem as vagas”, afirmou Ho Iat Seng.

Recorde-se que, entre Novembro e Janeiro, a taxa de desemprego global de Macau estava nos 2,7%, mantendo-se igual ao registado no período entre Outubro e Dezembro. Já a taxa de desemprego dos residentes foi de 3,7%, decrescendo 0,1 pontos percentuais em comparação com o período anterior.