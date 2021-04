Governo está a discutir com Guangdong reconhecimento de vacinas

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O Chefe do Governo de Macau disse ontem, na Assembleia Legislativa (AL), estarem a decorrer discussões sobre um possível reconhecimento mútuo das vacinas contra a Covid-19 com Guangdong para facilitar as viagens e atrair turistas.

“Algumas medidas” para aumentar o número de turistas chineses no território, incluindo o possível reconhecimento mútuo dos certificados de vacinação, estão a ser discutidas entre responsáveis de Macau e autoridades da província vizinha de Guangdong, afirmou Ho Iat Seng. A exigência de um teste de ácido nucleico pode ser “um obstáculo para os turistas”, por isso é necessário considerar medidas para “reduzir as restrições”, disse, ao responder a uma pergunta do deputado Wang Sai Man.

“Se pudermos promover reciprocidade em relação a teste e vacinação, isto vai contribuir favoravelmente para mobilidade de turistas e visitantes”, explicou o Chefe do Executivo na sessão.

Desde o início da campanha de vacinação, a 9 de Fevereiro, 45.648 pessoas receberam a primeira dose da vacina, tendo 23.501 recebido a segunda. Wang Sai Man considerou que o plano de apoio ao consumo, anunciado na segunda-feira, não era suficiente para as pequenas e médias empresas (PME) dependentes dos visitantes. Segundo o deputado eleito pela via indirecta, “as micro, pequenas e médias empresas estão a soro” devido às “elevadas rendas e custos com recursos humanos”.

Ho Iat Seng falou também do sector das lembranças, que, segundo o próprio, são mais apreciadas pelos residentes de Hong Kong. Porém, “neste momento, apesar de haver uma distância de meia hora entre nós e o outro lado [do Delta do Rio das Pérolas], há 14 dias de quarentena”. O Chefe do Executivo lembrou que Macau não regista infecções locais há 380 dias e que a prioridade é “garantir a segurança” dos residentes.