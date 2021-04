Colorista falsifica história alterando as imagens de vítimas do Khmer Vermelho

Atitude considerada deplorável fez Governo do Camboja emitir nota oficial a condenar a “photoshopada” de Matt Loughrey. Indignação nas redes sociais aumenta dia após dia, com familiares a demonstrarem o se desagrado contra o colorista

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

O colorista Matt Loughrey, fundador do projecto My Colourful Past, colocou sorrisos em vítimas do genocídio do Khmer Vermelho no Camboja, enquanto fazia o processo de colorização das fotos de 14 mil detidos na infame prisão Tuol Sleng, mais conhecida por S-21.

A descoberta da falsificação da história cambojana aconteceu depois de uma entrevista que o colorista deu à VICE Asia no passado dia 9 de Abril.

A questão da manipulação é tão mais grave que o Governo do Camboja emitiu uma nota oficial a exigir à publicação que retirasse as fotografias, algo que, entretanto, aconteceu. “Pedimos aos investigadores, artistas e ao público em geral que não manipulem nenhuma fonte histórica por forma a respeitar-se as vítimas”, escreveu o Ministério da Cultura daquele país.

O museu do genocídio também emitiu uma nota de desagrado em relação ao sucedido. “O Memorial do Genocídio de Tuol Sleng não aceita este tipo de manipulação e considera que este trabalho de Matt Loughrey afecta seriamente a dignidade das vítimas, a realidade da história do Camboja e viola os direitos do museu como legítimo proprietário e guardião destas fotografias.”

Na entrevista à VICE, Loughrey revela que começou a colorir as fotos antigas das vítimas de genocídio a pedido de uma pessoa no Camboja. O pedido surgiu apenas para três imagens, mas o artista decidiu, posteriormente, restaurar o máximo de imagens possíveis.

A publicação questiona, na altura, o colorista sobre as pessoas que sorriam, supostamente sem ter visto os verdadeiros retratos pertença do memorial existente na antiga prisão Tuol Sleng. A resposta de Loughrey é parca em explicações. “Das 100 imagens que observei, os dados mostraram que as mulheres tendiam a sorrir mais do que os homens. Presumo que isso tenha a ver com nervosismo. Além disso, e isso é apenas um palpite meu, talvez quem tivesse a fotografar agisse e falasse de forma diferente com as mulheres e com os homens”, respondeu o colorista à VICE.

Loughrey acrescentou ainda que “eles sorriram porque estavam nervosos”. “Tenho a certeza de que é muito fácil para o opressor sorrir, porque eles têm todo o poder. E quando alguém vê um sorriso, esse alguém muitas vezes acaba por, de alguma forma, sorrir também. Talvez para sentir algum controlo.”

Um familiar de um dos fotografados, que por acaso não sofreu qualquer tipo de alteração à foto original para além da colorização, escreveu no Twitter que “o jornalismo responsável é crucial, especialmente quando se trata de recontar histórias de vítimas reais de um terrível genocídio. Essas pessoas têm famílias e entes queridos”.

Com a indignação a crescer nas redes sociais, a publicação viu-se na obrigação de se desculpar. Através de um editorial, a VICE aponta o dedo ao colorista e assume uma investigação interna para apurar culpados. “Na sexta-feira, 9 de Abril, a VICE Asia publicou uma entrevista com Matt Loughrey, um artista que trabalhava na restauração e colorização de imagens de detidos da Prisão de Segurança 21 em Phnom Penh, Camboja, que foi usada pelo regime do Khmer Vermelho desde 1975 até à sua queda em 1979. O artigo incluiu fotos das vítimas que Loughrey manipulou além da colorização. A história não atendeu aos padrões editoriais da VICE e foi removida. Lamentamos o erro e investigaremos como ocorreu essa falha do processo editorial”, assumiu a VICE.

Tuol Sleng foi um conhecido centro de tortura e execução usado durante o regime do Khmer Vermelho liderado por Pol Pot. Hoje é um memorial cujos arquivos podem ser encontrados online. O regime comunista do Camboja classificou e oprimiu as pessoas com base nas suas origens religiosas e étnicas.