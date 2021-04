Workshop aborda técnicas tradicionais de purificação da prática da ‘Hatha’ yoga

O Yoga Loft em Macau vai organizar no dia 25 de Abril um workshop onde as técnicas tradicionais de limpeza corporal, Shatkryas, vão ser abordadas e demonstradas, nomeadamente a ‘Sutra neti’ e ‘Jala’.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Shatkryas é um termo hindu para a denominação das técnicas de limpeza para a preparação da prática tradicional de yoga. O estúdio local Yoga Loft prepara-se para lançar um workshop de duas horas dedicado a esta prática tradicional e as suas técnicas, que terá lugar no dia 25 de Abril.

Nesta sessão, o instrutor Gil Araújo irá partilhar a teoria e instruções acerca dos benefícios e os procedimentos de técnicas como a ‘Jala’, a limpeza das narinas com um bule chamado ‘neti pot’, e a ‘Sutra Neti’, um tubo de borracha destinado a limpar as passagens de ar na cabeça.

O instrutor e professor de yoga Gil Araújo falou ao PONTO FINAL acerca destas técnicas importantes consideradas de purificação do corpo, utilizadas na prática da Hatha yoga. “Estas técnicas fazem parte da prática de Hatha yoga e elas são descritas com alguma precisão em alguns livros referentes as técnicas de hatha yoga, concretamente a hatha yoga pradipika, que visa preparar o aluno que faz ou entra na prática da actividade, preparando o corpo e a mente para um melhor aproveitamento”, começa por explicar. “No fundo é um conceito de purificação do corpo”, acrescenta.

O instrutor revela que estas técnicas e hábitos não são, porém, feitas a um nível prático actualmente, nem considera que a maioria das pessoas o façam antes da prática de yoga. “Neste momento, as pessoas praticam um yoga hatha, com as posições, com o intuito de fitness. Porém, esta prática vem um pouco buscar as raízes que antecedem esta prática do fitness, e a ideia é partilhar esta informação para se tornar mais ‘mainstream’ e também para clarificar pormenores”, explica Gil Araújo, acrescentando que “a prática completa de hatha yoga, não é apenas a prática da Asana (as posições de yoga), mas é um compêndio de varias práticas entre as quais as Shatkryas ou as seis acções de purificação do corpo”.

A palavra hatha, que significa “força” e refere-se ao esforço físico e mental necessário para praticar yoga, é considerado como o yoga clássico. Porém, apesar de ser um dos mais populares no ocidente, hoje em dia tornou-se num dos tipos de yoga que seguem linhas diferentes.“O ‘Sutra Neti’ e o ‘Jala’, que vamos praticar na sessão, fazem parte das Shatkryas, ou as acções de purificação”, explica o instrutor formado em Hong Kong e na Índia. Estas duas práticas mencionadas fazem parte das técnicas que são mais possíveis de serem feitas num estúdio, juntamente com as técnicas ‘Kapalabhati’ e ‘Trataka’, que envolvem exercícios de respiração e também exercícios de contemplação para um objecto, neste caso, uma vela, com o objectivo de obrigar a lacrimação. “Tudo isto são exercícios para ajudar os canais a serem percorridos por água e a potencialização de toda a parte de canais entre olhos, nariz e ouvidos”, explica.

“Estas práticas são as menos evasivas, porque existem outras que requerem muito mais preparação mental e física, que mesmo com vontade de as fazer são menos práticas, mesmo pelo facto de serem experiências que, normalmente, as pessoas ouvem falar e pensam ‘não quero fazer isto!’”, refere, entre sorrisos.

As práticas a que o instrutor se refere incluem vomitar e inserir tubos até ao estomago. “A ‘Dhouti’ é uma prática que inclui vomitar dois litros de água, isto é, a ingerir e depois retirar a agua toda cá para fora, tal como a variação da inserção de uma tira de algodão pela boca; e a ‘Vasti’, que é basicamente um enema, mas praticado de uma forma mais complicada”. Estas duas práticas não vão ser feitas neste evento, embora vão ser referidas, como os seus benefícios e a sua evolução e forma de as adaptar às circunstâncias, porém mantendo a sua característica essencial.

Gil Araújo explica que, acima de tudo, esta pática de limpeza tem a vertente mais ligada à prática de yoga. Porém, tem também a ver com a saúde e o bem-estar das pessoas, independentemente daquilo que praticam.

O workshop do Yoga Loft, de duas horas, tem um limite máximo de 10 pessoas e custa 300 patacas. Os participantes receberão um Neti Pot e um Sutra Neti esterilizado, que poderão no fim levar para casa. Os interessados deverão trazer apenas duas toalhas e água.

O estúdio tem ainda previsto para o dia 1 de Maio um workshop de meditação com desenho de Mandalas e ainda uma formação de seis horas para a aprendizagem de tacas tibetanas.