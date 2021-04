Residente ter-se-á aproveitado de autocarro lotado para assediar menor

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Um homem na casa dos 30 anos ter-se-á aproveitado do facto de o autocarro onde seguia ir lotado para tocar de forma inapropriada numa menor que seguia ao seu lado. O suspeito está acusado de assédio sexual.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na manhã da passada quinta-feira, num autocarro que fazia a travessia entre a Taipa e Macau, uma aluna do ensino secundário terá sido assediada sexualmente por um homem na casa dos 30 anos de idade. Segundo contou o porta-voz do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) em conferência de imprensa, o autocarro onde seguia estava cheio e a menor estava de frente para a janela. Durante a viagem, a estudante de nacionalidade estrangeira terá sentido alguém a tocar-lhe nas costas e na zona das nádegas.

A jovem não reagiu, por medo, mas saiu do autocarro na Praça de Ferreira Amaral. Na escola, contou o sucedido aos professores e, durante a tarde, dirigiu-se à esquadra para apresentar queixa.

Através do sistema de videovigilância ‘Olhos no Céu’, o CPSP identificou o suspeito e interceptou-o em sua casa. O arguido justificou que o autocarro estava tão cheio que acidentalmente tocou daquela forma na jovem. O suspeito é residente permanente e trabalha como técnico de apoio ao cliente. O homem foi presente ao Ministério Público acusado do crime de assédio sexual.

Na conferência de imprensa de ontem, o porta-voz do CPSP detalhou também um caso de casamento falso que resultou em quatro detenções e cinco intervenientes. No centro do caso estava uma residente de Macau cujo irmão, residente do interior da China, casou com uma residente para obter residência de Macau, apurou o CPSP. O homem terá pago 30 mil patacas à mulher pelo casamento falso.

O homem, que obteve residência de Macau em 2013, era casado no interior da China com uma mulher que, por sua vez, casou com o namorado da mulher que estava no centro do esquema, também ela com o objectivo de obter residência de Macau. Porém, neste caso, o pedido de residência não chegou a ser deferido.

O CPSP, ao analisar o pedido de residência, verificou que o caso tinha elementos anormais e, por isso, convidou os intervenientes para colaborar com a investigação. Depois dos inquéritos, todos os intervenientes foram detidos, à excepção do homem que pagou 30 mil patacas pelo casamento falso que lhe valeu o Bilhete de Identidade de Residente, que está em fuga.

O porta-voz da Polícia Judiciária (PJ) deu os detalhes de um caso idêntico. Neste caso, o suspeito, um agente de seguros do interior da China, que casou com uma mulher de Macau para obter residência. Para tal, pagou 40 mil renminbis.

O homem e a mulher de Macau foram presentes ao Ministério Público a 11 de Setembro do ano passado e a residente admitiu que o casamento era falso e tinha como objectivo garantir residência para si e para os seus dois filhos. Na sexta-feira, o suspeito foi interceptado quando tentava passar a fronteira das Portas do Cerco, tendo negado tudo. O homem foi presente ao MP acusado de falsificação de documentos.