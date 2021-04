Governo volta ao cartão de consumo electrónico e injecta 5,9 mil milhões de patacas

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Mudança de estratégia, já antes considerada pelo Executivo, deve-se à forte oposição pública ao primeiro esquema de apoios apresentado no início do ano. Cada residente habilitado receberá 5.000 patacas mais 3.000 em descontos adicionais. Não residentes ficam de fora das benesses.

No dia em que se começou a distribuir o cheque pecuniário no território, o Governo de Macau apresentou ontem de manhã a alternativa à primeira possibilidade de ronda de apoios para este ano, que chegou a gerar a marcação de uma manifestação, autorizada e depois desautorizada pelas autoridades. A nova ronda de ajuda monetárias decorrerá de Junho a Dezembro, com cada residente a receber 5.000 patacas mais 3.000 em descontos adicionais, anunciou o secretário para a Economia e Finança, Lei Wai Nong.

Desta forma, as autoridades prevêem que cerca de 5,9 mil milhões de patacas sejam injectadas na economia local através do esquema de cartão de consumo electrónico, tal como o que sucedeu nas duas rondas de 2020, mas com alguns elementos adicionados do plano abandonado.

À semelhança do que aconteceu no ano passado, as 5.000 patacas dadas terão um limite máximo diário de gasto de 300 patacas, não podendo os montantes ser utilizados para pagar contas de serviços públicos, contas de saúde ou gastos em instituições financeiras e também em casinos.

A novidade desta ronda – que deixa, até ver, de fora os não residentes – prende-se com facto de que os portadores de bilhete de identidade de residente podem optar por obter os fundos através do seu telefone ou no cartão de consumo eletrónico, de cor azul, usado no ano passado.

A explicação do processo foi realizada pelo director dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT), Tai Kin Ip, que relembrou que existem oito carteiras eletrónicas de pagamento móvel registadas na RAEM, e todas elas estarão disponíveis para os residentes.

As adicionais 3.000 patacas em descontos proporcionarão 25 por cento do consumo efectuado, por exemplo, após a utilização do limite diário das tais 300 patacas, serão atribuídos mais 100 em descontos.

Portanto, para estimular a economia local, o novo plano – que acaba por não ser tão diferente do anterior neste particular – exige que os residentes gastem primeiro antes de receber os descontos. “Se um residente comprar um produto para bebés no valor de 400 patacas, receberá um desconto automático na ordem dos 25%, ou seja, 100 patacas”, explicou Tai Kin Ip.

O Governo salvaguardou, uma vez mais, que a intenção é impulsionar a economia interna do território, aliviando a pressão dos residentes. “O objectivo do plano é impulsionar o consumo interno de Macau e estabilizar a economia. Ouvimos opiniões de diferentes sectores seguindo o plano anterior sobre como simplificá-lo e muitas pessoas sugeriram um montante inicial a ser fornecido”, defendeu o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Os residentes que nunca levantaram o cartão de consumo do ano anterior, podem, caso necessário, proceder previamente à inscrição e, posteriormente, efectuar o levantamento e carregamento do cartão na hora e local indicados, munidos do original do bilhete de identidade de residente. Os residentes com o cartão de consumo do ano anterior extraviado, devem denunciar o respectivo extravio junto das autoridades policiais e, posteriormente, efectuar as formalidades para efeitos de emissão de segunda via do cartão e respectivo carregamento.

A DSEDT, juntamente com o Conselho de Consumidores, prometeu a realização, “de forma constante, de acções de vistoria, supervisão e controlo sobre as situações de utilização dos benefícios de consumo e dos preços dos bens comercializados no mercado”.

A inscrição será feita online, através do site da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), e decorrerá de Maio a Dezembro.

O plano, que abrange vai abranger 735.816 pessoas, ainda precisará de aprovação da Assembleia Legislativa e de legislação complementar para pode avançar, mas as autoridades garantem que tudo estará resolvido até Junho.