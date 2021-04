Governo homenageia mais de 200 voluntários

FOTOGRAFIA: DSEDJ

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) organizou, no passado sábado, a Cerimónia de Entrega de Prémios do “Plano de Incentivo aos Jovens Voluntários” 2020, que teve como objectivo reconhecer a contribuição e o empenho dos jovens voluntários em prol da sociedade ao longo do ano passado.

O objectivo da cerimónia passava também por promover a adesão por parte dos vários sectores da sociedade e dos jovens, estimulando a participação positiva dos jovens nos trabalhos voluntários e desenvolvendo o espírito de entreajuda, trazendo, em conjunto, mais energia positiva à sociedade de Macau, explicam as autoridades em comunicado.

Durante a cerimónia foram distribuídos um total de 200 prémios aos jovens voluntários, que incluíram: 10 Prémios de Platina, 22 de Ouro, 40 de Prata e 128 de Bronze, totalizando uma duração acumulada de serviço de voluntariado de 38 mil horas. Foram também atribuídos troféus e certificados aos vencedores dos Prémios de Platina, Ouro, Prata e Bronze.

No discurso, Kong Chi Meng, sub-director da DSEDJ, salientou os esforços e contributos prestados pelos jovens voluntários nos últimos anos. O responsável recordou os trabalhos desenvolvidos durante o período pós-catástrofe e a sua participação activa nos trabalhos de limpeza e de apoio. Os voluntários, segundo Kong Chi Meng, demonstraram o seu comprometimento social e o espírito de dedicação dos jovens de Macau. Kong Chi Meng expressou também o seu desejo de que os jovens continuem a divulgar o espírito de voluntariado, “construindo, em conjunto, uma Macau com amor e altruísmo”.

O responsável disse ainda que o Governo dá uma grande importância à formação dos jovens e continua a promover a participação dos mesmos nos trabalhos de voluntariado. “A DSEDJ continuará a criar condições para reforçar a consciência cívica e a desenvolver as capacidades práticas dos jovens estudantes, a nível social, da atenção e do serviço prestado à sociedade, aproveitando o papel desempenhado pelas associações juvenis e organizações cívicas neste âmbito”, reforçou o governante.