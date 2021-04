Exposição fotográfica de Baptiste Rabichon inaugura sexta-feira na Galeria Tap Seac

É inaugurada na sexta-feira, pelas 18h30, a exposição “Um Quarto com Vista – Exposição de Fotografia de Baptiste Rabichon”, na Galeria Tap Seac. A mostra, integrada no 31º Festival de Artes de Macau (FAM), vai exibir obras fotográficas contemporâneas do fotógrafo francês.

No comunicado, o Instituto Cultural (IC) assinala que Baptiste Rabichon estudou em várias escolas de arte francesas e formou-se no Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains em 2017. Depois, após a licenciatura, participou em várias exposições na China e no estrangeiro, tendo ganho a Residência BMW e o prémio Moly-Sabata/ Salon de Montrouge em 2017 e 2018. Além disso, foi seleccionado como artista residente da Cité internationale des arts em 2019 e 2020.

Esta exposição divide-se em cinco séries, a saber “Álbuns”, “Camisas do Pai”, “Árvores dos Jardins de Lodi”, “Varandas” e “Desenhos de Manhattan”, apresentando 41 peças/ conjuntos de trabalhos fotográficos contemporâneos. O IC descreve as obras de Rabichon dizendo que “apresentam um contexto realista, alucinatório e incrível, através da sua técnica artística que combina elementos convencionais e inovadores e mistura fotografia analógica, imagens digitais e projecção de objectos do quotidiano”.

“A exposição irá apresentar as expressões contemporâneas da fotografia e convidar os visitantes a explorar outras possibilidades na criação artística, uma autêntica festa de gastronomia molecular aos olhos do círculo fotográfico, dos aficionados da arte e do público em geral de Macau”, indica o comunicado do IC.

A exposição será exibida na Galeria Tap Seac entre sexta-feira e o dia 27 de Junho, entre as 10 e as 19 horas, e a entrada é livre. No comunicado, o IC garante que a exposição segue as normas antiepidémicas das autoridades de saúde.