Banda da Casa de Portugal em concerto alegórico poético inspirado nos animais

A banda residente da Casa de Portugal lançou o seu mais recente álbum com oito temas intitulado “Gosto de animais todos os dias”, dedicado aos mais pequenos. No dia 18 deste mês, a banda vai organizar, na Casa Garden da Fundação Oriente, um concerto “para toda a família”, interpretando histórias musicadas em que os animais são os protagonistas, baseadas em poemas infantis escritos pelo poeta Yao Feng e musicados por Tomás Ramos de Deus e Miguel Andrade, que formam a banda juntamente com Paulo Pereira.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Os animais vão estar como tema central no mais recente projecto da banda da Casa de Portugal intitulado “Gosto de animais todos os dias”, que vai ser lançado em forma de concerto na Casa Garden no dia 18, às 16h. “É um concerto que está inserido no programa do festival do IPOR, que é uma entidade com quem costumamos colaborar”, começa por explicar Tomás Ramos de Deus, vocalista da banda da Casa de Portugal. “Este concerto é dedicado às crianças e vai ser uma mostra do trabalho vindo da produção do nosso novo disco de crianças”, acrescentou.

Este trabalho teve origem de uma colaboração com o poeta local Yao Feng, que escreveu os poemas que inspiraram este projecto. “Na verdade, esta não é a nossa única colaboração com o poeta Yao Feng, nós já tínhamos tido outra no nosso primeiro disco ‘Tributo de Macau’. Depois tivemos outra colaboração no nosso disco ‘Oito’, e outra no nosso disco de homenagem aos 20 anos da transição de Macau para Portugal”, prosseguiu.

Desta vez, a ideia do projecto proveio do próprio poeta chinês Yao Feng, que quis fazer um disco totalmente com poemas da sua autoria dedicado inteiramente às crianças “Ele decidiu, com a nossa ajuda, fazer algo com o tema dos animais e achámos um bom tema para os mais pequenos, pois vimos o potencial de poder ensinar o português através da música, usando os animais como parte integrante das músicas e dos poemas”, explica o membro da banda.

Quando questionado acerca do seu tema favorito no álbum, Tomás Ramos de Deus responde que não consegue identificar um em particular. “Na verdade gosto de todas, até porque compus as músicas deste disco todo. Posso falar sobre uma das canções que é mais especial, sobre um cãozinho, e a canção chama-se ‘Gosto do meu cãozinho todos os dias’, que tem a ver com a noção que o cão é o melhor amigo do homem, pela sua lealdade e companheirismo diário, apesar de viver muitos menos anos que nós” explica o músico. “Nós tentámos também tornar a música apelativa para as crianças, canções mais dinâmicas e animadas”, acrescentou.

O vocalista conta ao PONTO FINAL que até o tema do respeito aos animais está destacado em uma das canções. “Em uma das músicas, a letra fala acerca dos animais encarcerados no jardim zoológico ‘O Zoo Não é a Casa dos Animais’, e aponta os exemplos do leão que está na jaula a rugir para os visitantes, e até o elefante que bate com a tromba na grade de ferro. Na letra diz também que visto que os animais estão tão insatisfeitos com a vida no jardim zoológico porque não os deixamos voltarem para casa”, prosseguiu.

O concerto do dia 18, que deverá durar cerca de 40 minutos, vai ser ao ar livre, se o tempo assim o permitir, e espera atrair crianças de todas as etnias e as suas famílias. “O nosso estilo musical vai ser bastante variado, mas vai andar à volta do pop rock, do funk e do soul”, aponta o vocalista, que revela a incorporação dos sons dos animais para atrair as crianças à sua musica ainda mais. “Acho que tudo que tem a ver com os animais é um tema divertido para os mais pequenos, pois estes têm uma natural afinidade com eles e, ao mesmo tempo, será uma óptima maneira de aprender ou melhorar o português”, concluiu.