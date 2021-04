Autoridades estão a tentar mapear percurso do homem que fugiu da quarentena

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

As autoridades ainda não conseguiram determinar os passos do homem que, durante 12 horas, fugiu do hotel onde estava a fazer quarentena. Em conferência de imprensa, os responsáveis culparam a “concepção arquitectónica” da Pousada Marina Infante pela fuga do idoso.

André Vinagre

A conferência de imprensa de ontem do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus foi dominada pelo caso do idoso que, na passada sexta-feira, furou a quarentena do hotel Pousada Marina Infante. Recorde-se que o homem de 77 anos fugiu do quarto onde estava sob observação médica através das escadas de emergência e pela porta de emergência. O homem esteve desaparecido durante 12 horas.

O representante do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) presente na conferência de imprensa assumiu que as autoridades ainda não conhecem o itinerário do homem em Macau após ter deixado a Pousada Marina Infante: “O CPSP está a acompanhar o caso e a investigar, mas neste momento não temos essa informação”.

O idoso foi colocado em isolamento depois de ter tentado ir a Hong Kong e de não ter concordado em fazer quarentena na região vizinha, o que fez com que tivesse de regressar a Macau. No regresso, foi colocado em quarentena na Pousada Marina Infante, de onde fugiu na sexta-feira. Segundo explicou a representante dos Serviços de Turismo, o homem achou que não deveria fazer quarentena no regresso a Macau, uma vez que não tinha entrado em Hong Kong.

Porém, segundo explicou Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, o homem foi colocado sob observação clínica porque, apesar de não ter entrado em Hong Kong, contactou com os agentes dos Serviços de Imigração da região vizinha e, além disso, fez a viagem de regresso a Macau com passageiros vindos de Hong Kong. “Dado este risco, tivemos de avaliar o risco para a saúde pública, e por isso aplicámos medida de quarentena”, afirmou a responsável.

Lau Fong Chi, chefe da divisão da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), disse que a culpa da fuga foi da “concepção arquitectónica” do hotel. “A concepção arquitectónica tinha alguns defeitos, por exemplo, havia alguns cantos em que o sistema de vigilância não conseguia cobrir, por isso pedimos ao hotel para mobilizar recursos humanos para cobrir espaços não cobertos pelo CCTV”. Além disso, a DST pediu para o hotel reforçar o número de seguranças em cada andar do hotel”. Por outro lado, o sistema de alarme de incêndio não estavam a funcionar, o que fez com que o alarme não fosse accionado quando o idoso passou pela porta de emergência.

Outros dos temas em destaque na conferência de imprensa de ontem foi o caso do residente que foi vacinado com dois tipos diferentes de vacinas. O caso aconteceu no Centro de Saúde dos Jardins do Oceano. Segundo as autoridades, no dia 11 de Março, o residente foi vacinado com a primeira dose da Sinopharm e depois, no momento do agendamento da segunda dose, o utente escolheu, por engano, a vacina de mRNA, da BioNTech.

Sobre a situação, Tai Wa Hou, coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, garantiu que os Serviços de Saúde já melhoraram a plataforma de marcações da vacinação, de forma a não repetir o erro. O responsável disse ainda que “há países que até fazem mistura de duas vacinas diferentes de propósito”. “Queremos salientar que a mistura de duas vacinas não vai prejudicar a sua eficácia, há até estudos que dizem que esta mistura de vacinas reforça a eficácia”, disse, acrescentando que, por isso, os Serviços de Saúde acreditam que o homem não terá de tomar uma terceira dose.

Ontem, os responsáveis também indicaram que a vacina chinesa da Sinopharm tem sido a mais administrada em Macau. Cerca de 85% dos vacinados da região escolheram esta vacina. Segundo os responsáveis, desde o início do plano de vacinação, foram administradas 69.149 vacinas. Cerca de 23.500 pessoas já têm a segunda dose.