Arte da Companhia de Jesus em discussão na Universidade de São José

Cristina Osswald

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A especialista em Jesuítas Cristina Osswald será a oradora de um fórum público sobre a arte jesuítica em Macau, com Goa e o Japão à mistura.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

O legado arquitectónico e artístico da Companhia de Jesus que adveio do intercâmbio cultural e religioso entre o Oriente e o Ocidente, estará em debate amanhã, quarta-feira, no auditório Dom Bosco da Universidade de São José, na Ilha Verde, tendo como oradora a professora do Instituto Politécnico de Macau (IPM), Cristina Osswald, uma das grandes especialistas da história dos jesuítas no mundo. Um evento promovido pelo Instituto Ricci de Macau.

“Arte Jesuítica em Macau: entre Goa e o Japão – Séculos XVI e XVII”, tal como o título sugere, procura abordar a importância dos artistas e da arte jesuítica no Padroado do Oriente e como a circulação desses artistas aconteceu naquele tempo. “De um modo geral, vou falar sobre a arte da Companhia de Jesus. Esculturas, relíquias, devoções. Uma abordagem geral sobre o assunto, que acaba por ser uma parte pequena daquilo que faço, na verdade”, começou por dizer a académica ao PONTO FINAL.

“Esta conferência servirá para debater o lugar de Macau neste eixo Ocidente-Oriente e como o território acabou por ser um ponto de confluência entre o mundo a Ocidente e o mundo a Oriente, com passagem pela Índia e pelo Japão”, acrescentou a professora do IPM.

Para Cristina Osswald, a grande maioria dos artistas que trabalharam na e para a companhia são membros da mesma, contudo, “é muito natural que, por diversas vezes, tenham recorrido a artistas externos”. “Houve seguramente o recurso a artistas chineses recrutados em Hengqin”, garantiu a portuguesa, que sugere “uma grande consideração pela mão-de-obra chinesa, naquele tempo”, até porque a mão-de-obra era escassa.

Apesar da sede do Padroado do Oriente ser Goa, Macau acaba por assumir uma importância fulcral na história dos Jesuítas por estas bandas. “A direcção das missões no Japão e na China estava centralizada em Macau, por inúmeras razões. Por exemplo, do ponto de vista artístico, todas as figuras, esculturas, relíquias eram concebidas em Macau, e depois canalizadas pelas missões para o Japão e para a China, e para outros locais também. Macau acabava por ser uma espécie de centro distribuidor, por culpa da sua posição no mapa.”

Macau acabou por ter uma produção artística jesuíta muito peculiar. “Acabaram por ser diversas as variáveis na criação. Diversos ‘inputs’ criam uma arte muito própria e peculiar. Basta ver a fachada das Ruínas de São Paulo, por exemplo, para entender isso. Por exemplo, se olharmos para a fachada das Ruínas de São Paulo, não posso entendê-la se não tiver uma noção de taoismo ou confucionismo”, explicou Cristina Osswald.

Alessandro Valignano, por exemplo, que a autora considera ser o segundo mais importante Jesuíta no Oriente a seguir ao Apóstolo do Oriente, Francisco Xavier, teve um trabalho muito importante, não só no supervisionamento da Companhia de Jesus em Macau, como da introdução do catolicismo no Japão. “Foi Valignano quem fundou o Colégio de São Paulo em Macau, a base da missão a Oriente”, lembrou a académica.

Apesar de Macau não ter um legado arquitectónico e artístico como Goa, o território, principalmente depois de Valignano, ganha outra dimensão para a propagação do catolicismo no Extremo Oriente. “As Ruínas de São Paulo, aquilo que resta da Igreja da Madre de Deus e do Colégio de São Paulo, são, de facto, ao nível artístico e urbanístico, um monumento mais emblemático que a Basílica do Bom Jesus, em Goa, onde está sepultado Francisco Xavier, o que por si só poderia dar ao lugar mais força. Aliás, a antiga Igreja da Madre de Deus, actual Ruínas de São Paulo, construída em 1602, é muito semelhante à Basílica do Bom Jesus, em Goa”, concluiu Cristina Osswald, especialista na companhia fundada em 1534 pelos espanhóis, Inácio de Loyola, Francisco Xavier, Alfonso Salmerón, Diego Laynez e Nicolau de Bobadilla, pelo francês Pedro Fabro e pelo português Simão Rodrigues.