Os Serviços de Saúde informaram na sexta-feira que um residente foi inoculado com dois tipos de vacinas diferentes. O utente ter-se-á enganado na marcação da segunda dose da vacina e os profissionais de saúde só se aperceberam disso depois de o residente ter sido vacinado. Ainda assim, segundo as autoridades de saúde locais, o residente não manifestou indisposição.

Um residente foi vacinado com dois tipos de vacinas diferentes, informaram na sexta-feira os Serviços de Saúde. O caso aconteceu no Centro de Saúde dos Jardins do Oceano. Segundo as autoridades, no dia 11 de Março, o residente foi vacinado com a primeira dose da Sinopharm e depois, no momento do agendamento da segunda dose, o utente escolheu, por engano, a vacina de mRNA, da BioNTech.

Após investigação, verificou-se que apesar de o sistema de marcação ter assumido que o residente já tinha administrado a primeira dose da vacina inactivada da Sinopharm contra a Covid-19, o utente alterou as informações da primeira dose para a vacina de mRNA, ou seja, a segunda dose passou também a ser a vacina de mRNA. Só após a vacinação é que o profissional de saúde percebeu que a primeira dose da vacina administrada ao residente tinha sido a vacina inactivada da Sinopharm.

Os Serviços de Saúde notam que, ainda assim, após a vacinação com duas vacinas diferentes, este residente não teve qualquer indisposição nem manifestou nenhuma condição de saúde anormal. Posteriormente, o utente foi encaminhado para uma consulta por prescrição médica no centro de saúde.

As autoridades notam que existe informação que a administração de diferentes tipos de vacinas não aumenta os efeitos secundários, mas pode afectar a sua eficácia. Os Serviços de Saúde assinalam também que não há dados que demonstrem que a administração de diferentes tipos de vacinas contra a Covid-19 aumente ou diminua os efeitos secundários ou afecte a segurança final da vacina.

Ainda que o residente tenha sido inoculado com duas vacinas diferentes, não é necessária a administração de uma terceira dose, indicam os Serviços de Saúde. Em conclusão, as autoridades dizem que “lamentam o facto do profissional de saúde, por negligência, não ter verificado com cuidado o registo de vacinação do utente, daí que deram início a uma investigação interna para melhorar os procedimentos existentes”.

O sistema de marcação foi entretanto alterado, de modo a restringir a alteração do registo de vacinação da primeira dose dos utentes, assegurando que a mesma situação não se repita. “Os Serviços de Saúde garantem que vão proceder a uma investigação cuidada para inteirar-se do incidente, apresentando desculpa ao residente pelo acto cometido de forma negligente”, conclui o comunicado.