Número de animais entregues ao IAM baixa de 600 para menos de 100

O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) deu conta de uma diminuição no número de casos em que os donos vão entregar os animais aos seus cuidados. Dos cerca de 600 que se registavam habitualmente, nos últimos dois anos o número caiu para 90 em 2019 e 65 em 2020.

Nos últimos anos, registou-se uma diminuição nos números de casos em que os donos entregam os seus animais aos cuidados do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) por não conseguirem cuidar deles. Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, o IAM informou que antes da entrada em vigor da lei da protecção dos animais registavam-se quase 600 casos do género em alturas de pico. Nos últimos dois anos, o número baixou para menos de uma centena.

Na interpelação, Sulu Sou indicava que, “de acordo com as experiências dos grupos e voluntários de protecção dos animais que estão na linha da frente, mesmo com a entrada em vigor da lei de protecção dos animais, continuam a verificar-se casos de abandono, que resultaram no aumento constante da reprodução entre os animais vadios”.

O deputado lembrou que, nos últimos quatro anos, só se registaram três acusações de abandono de animais, “o que não corresponde, de forma alguma, à realidade”. “As autoridades já sabem qual é a razão da tão baixa percentagem de acusações de abandono de animais, desde a entrada em vigor da lei de protecção de animais?”, interrogou Sulu Sou.

O vice-presidente da Associação Novo Macau recordou que os proprietários dos animais podem entregá-los no IAM se não o conseguirem criar, por isso, questionou: “Como é que as autoridades evitam que as pessoas se aproveitem desta norma, para que os animais não sejam ‘legalmente abandonados’?”.

Na resposta, datada de 16 de Março e remetida ontem pelo deputado às redacções, o IAM começa por notar que desde a entrada em vigor da lei da protecção dos animais, em 2016, tem recebido “muito poucas denúncias” relativas ao abandono de animais. Quanto aos animais deixados no IAM, o organismo diz que “a entrega de animais pelos donos à entidade de supervisão ajuda a reduzir o abandono de animais pelos donos, por motivo pessoal, nos espaços públicos”.

Assim, o IAM assinala que, após a entrada em vigor da lei, “registou-se uma grande diminuição” deste tipo de casos. Anteriormente, em alturas de pico, o IAM recebia quase 600 animais por ano. Já em 2019, o IAM recebeu 90 animais e em 2020 recebeu 65.

Sulu Sou apresentou uma outra questão ao IAM, neste caso sobre a “tão baixa percentagem de não conclusão dos processos de crueldade animais”. “De que medidas dispõem o IAM e a PSP para elevar a eficácia da execução da lei e a identificação dos criminosos?”, questionou.

Em resposta a esta pergunta, o IAM indica que “tem divulgado activamente a educação e implementação do respectivo diploma, através da cooperação com várias associações de protecção do território, bairros comunitários e escolas”, no sentido de “melhorar o conhecimento do público sobre os deveres dos donos e a sensibilização do respeito da lei, incentivar o público a denunciar com iniciativa as infracções”.

Por fim, Sulu Sou chamou a atenção para o facto de as normas não serem claras no que toca ao tratamento dos cadáveres descobertos por parte do público. Em resposta a este ponto, o IAM assume que “anteriormente era comum às pessoas que encontravam um cadáver de animal não denunciar o caso de imediato e tratar dele por si próprias”. Assim, o organismo diz que tem reforçado os trabalhos de divulgação e educação junto da população, apelando a que chamem as autoridades de imediato, assim que descubram cadáveres de animais na rua.