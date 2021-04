Nuances de Macau através da interpretação da sua paisagem linguística

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Rui Rocha, director do departamento de língua e cultura portuguesa dos países da CPLP da Universidade Cidade de Macau, será o orador de uma conferência agendada para hoje na Fundação Rui Cunha intitulada “A Paisagem Linguística da Cidade”. O também presidente da Associação dos Amigos do Livro de Macau falou um pouco ao PONTO FINAL acerca da temática da escrita linguística e das suas particularidades únicas na cidade de Macau.

A Fundação Rui Cunha vai organizar, em colaboração com a Associação dos Amigos do Livro de Macau, uma conferência esta segunda-feira intitulada “A Paisagem Linguística da Cidade”, a cargo do professor Rui Rocha. De acordo com o comunicado de imprensa, a paisagem linguística de qualquer cidade é uma temática interessante de ser analisada e estudada, no âmbito do seu contexto multilinguístico e multicultural, que nos revela muito sobre a cultura e a história das pessoas, os seus limites geográficos dentro da cidade, mas também mostrando o valor simbólico que as pessoas e instituições atribuem ao estatuto e função das línguas em presença nesse mesmo espaço.

A conferência procurará descodificar um pouco o que a escrita, espalhada pela cidade, nos conta através dos conjuntos de formas ou modos de comunicação pública disponíveis no espaço publico e tentar “compreender a alma da cidade”.

O evento, que está inserido no programa comemorativo dos nove anos da Fundação Rui Cunha, integra um ciclo de eventos especiais dedicados a Macau “através dos quais percorreremos um pouco mais da sua história, do seu cinema, da sua literatura e das suas tradições”.

“Este evento está a ser organizado em conjunto com a associação da qual eu presido, a Associação dos Amigos do Livro de Macau, e a Fundação Rui Cunha, para assegurar o aniversário da Fundação, que se prolonga, creio eu, durante todo o mês de Abril”, começa por explicar Rui Rocha. “Perguntaram-me se eu gostaria de apresentar alguma coisa e eu achei interessante, uma vez que nós temos dedicado bastante às questões de Macau, e uma das questões que seria interessante, a meu ver, seria olhar a cidade na perspectiva da sua escrita, que é uma área que eu tenho vindo a trabalhar já há alguns anos”.

Rui Rocha explica que o tema da paisagem linguística é uma área que não é muito conhecida em Portugal. “Quando palestrei para uma instituição em Portugal acerca do tema tive muitas vezes de mudar de tópico, apesar de nunca ter deixado de escrever sobre isso, e até escrevi um artigo no PONTO FINAL há uns tempos, e recentemente fiz uma palestra para o Instituto Politécnico de Macau precisamente sobre o estudo da paisagem linguística para professores e alunos na área do doutoramento”.

Para a conferência, Rui Rocha esclarece que tem já preparado um plano de conversa. “No meu PowerPoint tive a preocupação de enfatizar uma questão que me parece importante. Habitualmente, os estudos na área da investigação sociolinguística têm como predominância as falas ou a fala, a forma como as pessoas se expressam, em que classes sociais, por grupos étnicos, etc, em detrimento da forma escrita. Portanto, a forma escrita só a partir de 1997 é que começou a ser levado um pouco mais sério”, explica.

“Eu costumo dar um exemplo muito especifico, que é o do iceberg”, disse Rui Rocha, explicando que tal como num iceberg, podemos ver apenas 10% da sua forma, enquanto 90% está encoberto. “Isto é para explicar que a escrita da cidade tem uma representação simbólica que envolve varias funções, sendo as principais a informativa e a simbólica”, esclarece o orador, adiantando que a informativa é o tipo de informação que a escrita nos dá, tal como as informações dos grupos que habitam a cidade, dando-nos também, por outro lado, uma ideia de como é que a escrita é usada, confinada a cada grupo. “No caso da simbólica é fácil porque é o estatuto das línguas, o poder demográfico dos grupos étnicos”, prosseguiu.

Rui Rocha dá o exemplo de Singapura para ilustrar a questão. “Neste país temos, em termos geográficos e linguísticos, a parte indiana, a parte árabe, a parte chinesa, e portanto, em termos de estatuto ou poder demográfico, institucional dos grupos étnicos, estão claramente marcados pela cidade, como se fossem pequenos territórios”, concluiu.

A conversa poderá ser explorada hoje na conferência, na galeria da Fundação Rui Cunha, pelas 18h30.