Ligação aérea Macau-Qatar pode atrair mais turistas e criar emprego, diz DST

No final do mês passado, Ho Iat Seng encontrou-se com Mohamed A. Al-Dehaimi, Embaixador do Estado do Qatar na China. Durante a reunião foi levantada a hipótese de se vir a estabelecer uma ligação aérea entre os dois territórios. Ao PONTO FINAL, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) indicou que a ligação poderia servir para atrair turistas e criar emprego em Macau. Já a Autoridade de Aviação Civil de Macau (AACM) informou que ainda nenhuma companhia aérea fez o pedido para operar a ligação aérea.

No passado dia 22 de Março, Ho Iat Seng encontrou-se ontem com Mohamed A. Al-Dehaimi, embaixador do Estado do Qatar na China, que estava de visita a Macau. No encontro, foi discutida a circulação de pessoas e o lançamento de uma ligação aérea, indicou na altura uma nota oficial.

O PONTO FINAL questionou a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) sobre os benefícios de uma eventual ligação aérea entre os dois territórios, que começou por destacar que o Governo “tem vindo a promover viagens para Macau através de diferentes iniciativas, especialmente destinados aos mercados emissores com voos directos para Macau”.

“Caso Macau e Qatar estabeleçam ligações aéreas no futuro, isso vai tornar-se um factor favorável de atracção para mais visitas a Macau”, lê-se na resposta da DST, que explica que os voos directos do Qatar para Macau podem vir a tornar a região num “destino mais acessível” para os viajantes que trazem “produtos e serviços de alta qualidade”.

Por outro lado, a viagem directa entre os dois territórios “também poderá levar à criação de mais empregos”, diz a DST, nomeadamente nas áreas da indústria hoteleira em língua árabe, guias turísticos e sector dos alimentos e bebidas com ‘catering’ de serviços especiais. Além disso, pode “dar um impulso para mais serviços em resposta à procura crescente do sector de convenções e exposições com mais viajantes de negócios vindos da região do Médio Oriente para Macau”, lê-se na resposta da DST.

O PONTO FINAL também perguntou à Autoridade de Aviação Civil de Macau (AACM) que esforços estão a ser desenvolvidos no sentido de estabelecer esta ligação aérea directa entre os dois territórios. A AACM explicou que as companhias aéreas podem operar voos entre os dois territórios, de acordo com os acordos estabelecidos e com as necessidades do mercado.

Presentemente, a Qatar Airways opera dois voos semanais de mercadorias entre Doha, no Qatar, e Macau. Já no que respeita aos voos de passageiros, as autoridades ainda não receberam qualquer pedido de companhias aéreas no sentido de operar a ligação que esteve em cima da mesa durante o encontro entre o Chefe do Executivo de Macau e o embaixador do Qatar na China.