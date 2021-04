Ilustradora Yang Sio Maan sugere um olhar mais fundo à cidade antes que esta se modernize

Yang Sio Maan vai apresentar na Creative Macau a sua primeira exposição a solo desde o surto da pandemia. A exposição intitula-se “Beautiful Sunset, Infinite Good” e terá a sua abertura na quinta-feira, às 18h30. No comunicado de imprensa da Creative Macau, o evento é descrito como uma mostra de instalações de ilustrações artísticas da artista Yang Sio Maan que pretendem retratar um lado mais antigo da cidade de Macau, considerado em vias de extinção.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

No mundo das artes locais, Yang Sio Maan é conhecida como uma ilustradora independente, já com várias exposições em grupo e a solo em locais como o Armazém do Boi e a Galeria Lisboa, na Doca dos Pescadores. Em 2009 recebeu o prémio da categoria de vencedora da ‘World Illustration Awards’ pela AOI e o prémio ‘Best of the Best’ da Hiii Illustrations.

A artista falou ao PONTO FINAL acerca deste seu mais recente projecto. “O tema que eu escolhi para esta exposição é centrado em volta da cidade, da vivência em Macau, visto através dos meus olhos”, começa por explicar a ilustradora, e prossegue: “Este tema tem sido sempre, durante os últimos anos, a base do meu trabalho, e nesta exposição eu vou também mostrar projectos e trabalhos que eu fiz anteriormente para outros eventos e exposições, tal como um livro de imagens que eu fiz no ano passado e umas peças que eu tenho vindo a criar nos últimos meses e que têm as casas tradicionais ‘Tong Lau’ como tema central”.

As casas ‘Tong Lau’, que continuam a ser típicas não só nas zonas mais antigas da cidade, como também em Hong Kong e Cantão, são casas ou pequenos edifícios de tipicamente quatro andares, janelas de vidro visíveis e estruturas de aço normalmente adornadas com roupas e lençóis a secar. Estes ‘Tong Laus’ encontram-se em perigo de extinção, pois são um alvo de demolição pelos empreiteiros devido ao seu potencial inexplorado de espaço de terra utilizado.

“Muitas das minhas ilustrações são baseadas no cenário com estes prédios ou casas, mas existe também nos meus trabalhos uma narrativa, às vezes com aguarelas e com instalações”, explica a autora.

As instalações em mostra na exposição inaugurada na quinta-feira estão patentes mais pela razão de “criar uma atmosfera de estarmos em redor destes prédios e casas antigas”, explica a artista, recordando que “nos distritos mais velhos de Macau as pessoas ainda têm o hábito de pôr a roupa e os lençóis a secar”.

A necessidade de criar esse “sentimento” e esse “cenário’ tão típico de um velho Macau é um objectivo fundamental para Yang Sio Maan, que afirma recordar tempos quando as coisas “andavam devagar e tudo parecia ser mais confortável”.

Em termos de quantos trabalhos vão estar expostas no evento, a artista refere apenas que “vão estar vários, de diferentes partes e com diferentes secções, uma com trabalhos originais que fiz no passado, e vai também haver outra parte da exposição onde vou mostrar as instalações e ainda outra parte para o tema das minhas aguarelas”.

O tema do evento, foi apresentado pela artista a fazer referência à beleza do por-do-sol. “Na cultura chinesa, costuma-se descrever ou usar a frase ‘O por-do-sol é lindo, mas infelizmente não dura’, isto porque o fenómeno é de curta duração, de apenas alguns minutos, antes de anoitecer, portanto, costumamos usar esta expressão para coisas que existem apenas de uma forma transitória, que apesar da sua beleza, o seu desaparecimento um dia acaba por ser inevitável”, explica a artista. “A ideia deste projecto é basicamente relembrar que apesar de termos algo hoje, que parece tão certo e confortável, de certa maneira seguro, pode a qualquer momento desaparecer, e por isso devemos olhar mais a fundo e valorizar o presente, neste caso, da nossa cidade, que se está a desenvolver tão depressa, sem sabermos qual o próximo prédio a desaparecer da paisagem”.

Esta sua exposição será a primeira depois do começo da epidemia e surgiu de um convite da Creative Macau, que contactou a artista depois de ter visto o seu trabalho na ARTFEM, na Galeria Lisboa da Doca dos Pescadores.

Yang Sio Maan foca-se profissionalmente, de momento, em trabalhos de ilustrações e design por comissão. “Eu não me considero uma artista tradicional das Belas Artes porque o meu ponto forte são as ilustrações, mas eu gosto muito de explorar diferentes formas das artes visuais e essa é uma das direcções que eu gosto de seguir e explorar”, conclui.