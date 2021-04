Ho Iat Seng destaca promoção turística de Macau em encontro com Ge Huijun

FOTOGRAFIA: GCS

O Chefe do Executivo reuniu-se, na passada quinta-feira, com Ge Huijin, presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC) da província de Zhejiang. Segundo uma nota oficial, o encontro foi usado pelos responsáveis para trocarem ideias sobre a prevenção da pandemia e a promoção turística.

Ho Iat Seng começou por assinalar que Macau se tem vindo a integrar proactivamente no desenvolvimento nacional e destacou, como prioridades nas linhas de acção governativa para este ano, o desenvolvimento da indústria da medicina tradicional chinesa, do sector financeiro moderno e da tecnologia e ciência avançadas, a fim de dinamizar a diversificação adequada da economia local. O Chefe do Executivo disse que há um “grande espaço” para a cooperação entre Macau e Zhejiang.

Quanto à indústria turística, Ho Iat Seng notou que, como forma de ajudar na recuperação da indústria turística de Macau, o Governo tem-se empenhado na divulgação, junto dos residentes do interior da China, da mensagem “Macau saudável, seguro e adequado para viajar” para dar a conhecer que é possível visitar Macau sem fazer quarentena.

Além disso, Ho Iat Seng referiu que tem havido colaboração com as companhias aéreas e hotéis para lançar uma série de benefícios e descontos com o objectivo de atrair mais turistas. O Chefe do Executivo adiantou que o Governo planeia também organizar outras actividades de promoção turística em mais províncias e cidades do interior da China a fim de dinamizar a recuperação da economia local.

Por seu lado, Ge Huijun afirmou que o governo de Zhejiang mantém as políticas de prevenção e controlo da epidemia “com rigor” e espera que, sob o contexto da normalização das acções de prevenção, ambos os governos possam intensificar o intercâmbio, incluindo o apoio mútuo no desenvolvimento de diferentes indústrias, entre as quais, o turismo.

Além disso, disse ter verificado que a acção de promoção da “Semana de Macau em Hangzhou” obteve “resultados notáveis, não só pela promoção eficaz dos elementos turísticos ricos e diversificados de Macau como também pela divulgação da mensagem que a cidade é segura e adequada para visitar. Por fim, a responsável destacou que os membros da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês da Província de Zhejiang em Macau e os conterrâneos da província de Zhejiang e de Xangai têm promovido sempre o valor fundamental “Amor à Pátria, amor a Macau” e contribuído para o desenvolvimento de ambas as partes.