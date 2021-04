Governo disponibiliza 428 milhões de patacas para vales de saúde

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O Governo da RAEM decidiu continuar com o programa de comparticipação nos cuidados de saúde para o ano neste ano de 2021. Dessa forma, canalizou 428.068.000 patacas para comparticipar os vales de saúde a serem distribuídos à população via electrónica, revelou o Conselho Executivo na passada sexta-feira.

O programa, que existe desde 2009, é implementado através de uma forma única de comparticipação das despesas médicas aos residentes, e “promove o regime de medicina familiar, chamando a atenção dos cidadãos para a importância da protecção da saúde, bem como visando o reforço da cooperação entre as entidades médicas públicas e privadas”.

O Governo admite que, desde a sua implementação até ao momento, o programa de comparticipação nos cuidados de saúde evidencia resultados satisfatórios, sendo que continua a ser distribuído a cada residente qualificado um vale de saúde no valor de 600 patacas.

As autoridades consideram ser beneficiários deste programa apenas residentes de Macau que, até 30 de Abril de 2022, sejam titulares de bilhete de identidade de residente permanente da RAEM válido e os titulares de bilhete de identidade de residente de Macau emitido anteriormente à vigência do Regulamento Administrativo n.º 23/2002 (Regulamento do bilhete de identidade de residente da Região Administrativa Especial de Macau) que se encontrem no exterior da RAEM e provem situação impeditiva da substituição daquele pelo bilhete de identidade de residente permanente da RAEM, em razão de incapacidade permanente ou internamento em instituições médicas ou de solidariedade social.

Foi divulgado, igualmente, que o prazo de utilização dos vales de saúde para este ano é de 1 de Maio de 2021 a 30 de Abril de 2023, ou seja, pelo período de dois anos. Os vales de saúde continuam a ser distribuídos por via electrónica, os residentes não necessitam de proceder à impressão dos vales de saúde e podem dirigir-se às clínicas dos profissionais de saúde que aderiram ao programa com o bilhete de identidade residente permanente de Macau. Ao mesmo tempo, com vem sendo hábito, os residentes podem transmitir, total ou parcialmente, os vales de saúde electrónicos ao cônjuge, aos pais e aos filhos titulares, também eles titulares do bilhete de identidade de residente permanente de Macau.

Recorde-se que os vales de saúde electrónicos só podem ser utilizados em serviços prestados por profissionais de saúde que adiram ao programa, não sendo aplicáveis a profissionais de saúde subsidiados pelo Governo da RAEM. Os profissionais de saúde aderentes ao programa são obrigados a afixar uma etiqueta exclusiva no local de exercício da actividade.