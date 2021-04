Conselho das Comunidades Portuguesas diz ao Chefe do Executivo que tudo fará para manter paz social

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O Gabinete dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas do Círculo da China, Macau e Hong Kong enviou, no passado dia 31 de Março, uma carta ao Chefe do Executivo em nome de “toda a comunidade portuguesa residente em Macau” para agradecer o apoio de Ho Iat Seng ao longo dos anos e também para garantir que tudo fará “para que seja sempre mantida a imprescindível estabilidade e paz social” de Macau. Na missiva, a que o PONTO FINAL teve acesso, os conselheiros dizem que o Governo pode contar sempre com o seu “total apoio”.

O Conselho das Comunidades Portuguesas do Círculo da China, Macau e Hong Kong endereçou, a 31 de Março, uma carta ao Chefe do Executivo a agradecer o apoio dado por Ho Iat Seng àquele organismo ao longo dos anos. Na carta, a que o PONTO FINAL teve acesso, os conselheiros garantem lealdade ao Governo e asseguram ainda que vão fazer tudo para manter a “imprescindível estabilidade e paz social” de Macau.

Na carta, os conselheiros falam em “nome pessoal” e em “representação de toda a comunidade portuguesa residente em Macau”, fazendo questão de agradecer publicamente “todo o apoio, estima e consideração” que, segundo o conselho, Ho Iat Seng “sempre teve” para com o organismo. O conselho, liderado por Rita Santos diz que Ho Iat Seng tem demonstrado “respeito e carinho”, quer “como pessoa”, quer nos anos que esteve no cargo de presidente da Assembleia Legislativa (AL), quer agora como Chefe do Executivo.

“Aproveitamos esta oportunidade para salientar que de tudo faremos ao nosso alcance para que seja sempre mantida a imprescindível estabilidade e paz social desta bonita cidade”, lê-se na missiva. Estes são, na opinião dos conselheiros, “pilares fundamentais do desenvolvimento socioeconómico da Região Administrativa Especial de Macau”.

Por fim, informaram o Chefe do Executivo e os restantes elementos do Governo que podem “contar sempre com o total apoio dos conselheiros da comunidade portuguesa e da maioria da comunidade portuguesa residente nesta Região Especial da República Popular da China”, no sentido de salvaguardar a referida paz social.

O PONTO FINAL tentou contactar os conselheiros das comunidades portuguesas para esclarecer o conteúdo da carta, mas sem sucesso. Rita Santos, que além de conselheira é presidente do Conselho Regional dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas da Ásia e Oceânia e membro do conselho permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, disse não querer comentar o conteúdo da carta. Já José Pereira Coutinho, também ele conselheiro, limitou-se a dizer que não assinou a carta, não dando mais pormenores sobre a missiva.