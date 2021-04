Panorama do skate em Macau cresce com a abertura de mais uma loja

A marca local Mid Age of Dawn prepara-se para abrir a sua primeira loja no território numa altura em que o Governo já mostrou vontade de apoiar a cultura do skate com a abertura de um skate parque na Taipa.

Gonçalo Lobo Pinheiro

O Governo de Macau tem planos para, até ao final deste ano, abrir um skate parque na Taipa. O projecto está inserido no plano de reabilitação de quatro terrenos recuperados naquela zona do território, em resposta aos pedidos da população por mais espaços de lazer na cidade.

O novo parque para a prática de skate terá o primeiro ‘half pipe’ da região. Foi a pensar nos amantes deste desporto radical citadino que o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) decidiu criar toda a estrutura. As rampas terão o piso em formas geométricas coloridas “para dar uma imagem vibrante”.

Mid Age of Dawn (MAOD) é uma marca local independente que brotou de todo este crescimento pela prática do skate. Pelas mãos de Erik Wong, a marca vai abrir oficialmente a sua primeira loja amanhã, pelas 20h, no Sun Star Square na Praça da Amizade, com um evento dedicado e muitas surpresas.

A MAOD, que nasceu em plena pandemia em Junho de 2020, veio para ficar e para fazer crescer o panorama do skate local, algo que não se via desde os idos aos de 1990. Erik Wong, em conversa com o PONTO FINAL, explicou que a MAOD “nasceu com o timing perfeito” numa altura que era tempo de “realizar sonhos”. “As coisas não caíram do céu. Trabalhei duro para alcançar isto. Pesquisei para encontrar o significado e o rumo certos para continuar a alimentar esta paixão.”

Wong lembrou que a prática de skate não se restringe apenas aos mais jovens. E porque estamos a falar de sonhos, deixa o desafio. “O skate é mais que um desporto urbano. É uma família. Pró, amador, jovem, velho, meninas ou meninos. Todos podem e devem experimentar a prática de skate. Até um portador de deficiência pode experimentar. O skate é para todos e é nesse espírito que nasceu a MAOD”, explicou o skater chinês.

Começa a aparecer uma nova geração de skaters em Macau que, de acordo com o dono da MAOD, é preciso apoiar. “Cada vez que vou praticar, vejo gente empenhada em ser melhores skaters. Isso deixa-me bastante satisfeito e até orgulhoso. Estou disposto, na medida das minhas possibilidades, a apoiar esta gente”.

A MAOD já patrocina três praticantes neste momento: o próprio Erik, mais também o filipino Jay Villarosa e o macaense Diogo Silvério, cuja marca construiu tábuas alusivas aos skaters. Só falta o Governo dar mais apoio, o que com a criação de espaços para a prática do desporto deverá ser a solução. “O skate até já chegou aos Jogos Olímpicos, veja bem. As autoridades têm mesmo de apoiar-nos”, disse Wong, que fala de “amor pelo skate” para se meter nesta aventura que é a MAOD. “A cultura do skate está a crescer de uma forma incrivelmente rápida, especialmente nos miúdos. Não importa quantas vezes caiem, persistem. Levantam-se e continuam a tentar”, salienta.

Andar para a frente

Os skaters locais aplaudem a iniciativa do Governo de criar a primeira área dedicada exclusivamente à prática do skate, no novo espaço de lazer a ser construído na Taipa. “Em muitos países e cidades de fora, os ‘skate parks’ são concebidos com o objectivo de promover o espírito desportivo entre os jovens através da prática de modalidades alternativas”, refere o macaense Miguel Khan. “É importantíssimo termos de novo ‘skate parks’ na cidade. Nos anos de 1990, tínhamos um mini ‘half pipe’ no Espaço Sintra e um ‘skate park’ no ZAPE. Não haver nada agora dá a sensação de que andamos para trás”, constatou o skater veterano à Revista Macau.

Em 2019, o entusiasta local do skate Jolian Chan já tinha aberto a sua loja, EXIT, tendo crescido e batalhado por singrar no panorama, inclusive com colaborações com artistas locais para criação de linhas de skates e roupa. Em entrevista recente à MACAU CLOSER, Jolian explica como nasceu a EXIT. “O design da loja é inspirado numa famosa loja de skate em Tóquio, no Japão. E apesar de ocupar um espaço muito limitado, a EXIT, na verdade, tem uma pequena rampa para skate dentro da loja”, disse.

No ano passado, Jolian decidiu começar sua própria marca de roupas de skate, EXIT from EXIT, e lançou a marca em colaboração artística de alto nível, o renomado pintor local Konstantin Bessmertny. As obras de arte do russo, parte da sua série Grobiania, aparecem nas t-shirts EXIT from EXIT e foram, igualmente, impressas numa edição limitada de skates.

Jolian garante que a ideia é continuar a apostar em colaborações com artistas locais e revela que, ainda este mês, será lançada uma nova linha de skates e merchandising em colaboração com um nome do panorama artístico local. Não podendo adiantar, para já, mais novidades sobre o novo projecto, a EXIT assegura que a nova colaboração, mais madura, será feita também com o apoio da marca chinesa de Xangai, Maven Skateboarding.