Morreu o socialista Jorge Coelho, amigo de todos, inclusive de Macau

O histórico dirigente do Partido Socialista esteve no território cinco anos, primeiro como chefe de gabinete de Murteira Nabo, depois noutras funções governativas. Ao PONTO FINAL, diversas personalidades do território e em Portugal lamentam a morte do “amigo”.

Jorge Coelho, antigo ministro e dirigente do Partido Socialista (PS) que passou por Macau durante a Administração Portuguesa durante a liderança de Carlos Melancia, morreu esta quarta-feira aos 66 anos. Foi vítima de “doença súbita”, indicou à Lusa fonte dos bombeiros da Figueira da Foz.

Por muito tempo considerado “o homem da máquina socialista”, Jorge Coelho foi, durante a sua passagem de cinco anos por Macau, chefe de gabinete de Francisco Murteira Nabo quando este foi Secretário-adjunto para a Educação, Saúde e Assuntos Sociais (1987) e Secretário-adjunto para os Assuntos Económicos (1988 e 1989). Posteriormente, Coelho, já em funções governativas, exerceu o cargo de Secretário-adjunto para a Educação e Administração Pública (1989 a 1991).

Na passagem por Macau, fez amigos. Totalmente comovida, a advogada Manuela António manifestou ao PONTO FINAL “profundo pesar” pela morte do dirigente socialista. “Falei com ele no passado domingo. Nem acredito que isto aconteceu”, desabafou.

Para a causídica, Jorge Coelho era “um profundo conhecedor da realidade de Portugal”. “Tinha valores éticos, humanos e políticos muito altos. Esteve sempre ao serviço de Portugal e era uma pessoa de consensos, da direita à esquerda. Para além do amigo, perdeu-se um homem com uma profunda humanidade. Um político em vias de extinção que também fez um excelente trabalho em Macau.”

O sociólogo Paulo Godinho recorda-o como “uma força da natureza”. “Era meu amigo há três décadas e meia. E era um amigo muito especial pois, para além de inúmeras outras razões que seria fastidioso enumerar, foi ‘só’ o responsável pela maior mudança ocorrida na minha vida: a ida para Macau onde acabaria por viver a maioria da minha vida activa”, escreveu na sua página de Facebook.

“Dr. Coelhone”, que era a forma afável como Godinho tratava o amigo quando lhe telefonava, era “amigo do seu amigo” e defendia o Interior de Portugal com unhas e dentes. “Quando parte alguém com a dimensão do Jorge Coelho é quase lamentável que se aproveite a oportunidade para recordar a ligação pessoal que se tinha a essa pessoa. Mas, com o peso que ele teve na minha vida, sinto-me quase obrigado a fazê-lo. Sempre me esforcei por não trazer para o Facebook os assuntos mais pessoais. Mas hoje não pude deixar de o fazer”, desabafou ainda Paulo Godinho.

Leonel Alves também se mostrou pesaroso. O advogado e antigo deputado da Assembleia Legislativa de Macau lembra “um amigo e bom governante” da terra. “É uma tragédia. Guardo uma boa memória da pessoa e do político. Era, de facto, um amigo”, disse o macaense que não tem dúvidas em afirmar que “os deputados tinham um grande apreço” por Jorge Coelho, porque “resolveu os problemas com sabedoria”. “Prestigiou Portugal e ajudou no processo de transição de Macau”, acrescentou Leonel Alves.

António Conceição Júnior também não quis deixar de lembrar Jorge Coelho no seu perfil de Facebook. “Entre 1988 e 1991 tive o gosto de conviver com muita frequência com Jorge Coelho”, começou por escrever o macaense, agora a viver em Portugal. “Era com jovialidade que convivemos, partilhámos alguns jantares, tudo com a maior simplicidade e muita autenticidade (…) um político humano, amigo do seu amigo, de quem me honro modestamente de ter sido amigo”, escreve ainda o artista.

José Sales Marques recorda a “actividade e personalidade” de Jorge Coelho enquanto membro do Governo de Macau. “Recordo-me de uma pessoa com capacidade de liderança e de acção acima da média”.

Para o antigo presidente do Leal Senado, actualmente à frente do Instituto de Estudos Europeus de Macau, “deu sempre a impressão de ser uma pessoa muito capaz, com uma capacidade política bastante evidente”.

Jorge Coelho com o Secretário de Estado-adjunto do Ministro da Educação de Portugal, José Alarcão Troni

Um homem de argúcia que tinha sempre soluções

Ao PONTO FINAL, a antiga ministra da Saúde, no XIII Governo liderado por António Guterres, e da Igualdade, no XIV Governo, também liderado pelo actual secretário-geral das Nações Unidas, Maria de Belém Roseira, que foi administradora da TDM – Teledifusão de Macau em 1986 e 1987, fala de “um desgosto enorme”. “Estamos devastados. É um amigo de há muitos anos que parte. Um amigo com qualidades humanas e políticas acima do normal. Fica um vazio enorme. Uma grande perda para a família e para os amigos. Já sinto uma saudade imensa”, desabafou a antiga presidente do Partido Socialista.

“Jorge Coelho era uma pessoa muito devota e empenhada. Ele achava que eu tinha um bom conhecimento da área para começar a empreender uma reforma da Administração Pública a partir da Saúde”, lembra Maria de Belém, quando partilhou com Jorge Coelho o elenco governativo liderado por António Guterres.

Jorge Coelho pertenceu à Comissão de Honra da Candidatura de Maria de Belém às eleições presidenciais de 2016. “Era um homem com uma argúcia muito grande sobre o que se deve ou não deve fazer. Ficará para sempre nos anais da política portuguesa pela forma como se comportou em relação à questão de Entre-os-Rios”, relembra a antiga presidente da Assembleia-geral da Organização Mundial de Saúde.

Francisco Murteira Nabo tinha com Jorge Coelho uma “relação de irmão”. Durante vários anos, tanto em Macau como em Portugal, trabalharam de perto, mas não só. “Ele era primo direito da minha mulher”, começou por dizer o economista ao PONTO FINAL.

Para o antigo ministro e administrador da Portugal Telecom, Jorge Coelho “era uma pessoa extraordinária”, com “um feitio muito comunicativo e sincero”. “Repare que nunca teve aspirações de poder. Fazia as coisas sem grande alarido. É uma grande perda para a família, para o PS e para Portugal. O país precisava de mais políticos como ele”.

Murteira Nabo lembrou ainda ao nosso jornal um episódio que aconteceu em Macau, no qual Jorge Coelho “resolveu um protesto de polícias”. “Ocorreu um movimento de polícias que chegaram a estar à porta do Palácio do Governo. Ele acabou por fazer a ligação entre as partes e foi protagonista desse incidente, resolvendo a situação. Lembro-me bem”.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, recordou “um amigo queridíssimo”. “Um homem que me acompanhou em momentos decisivos da minha vida, perante o qual tenho uma dívida de gratidão que jamais poderia pagar. Estou chocadíssimo. Era a alegria de viver, com uma força interior… era a personificação da vida. Saber que ele morreu é algo que eu nem sequer consigo assentar”, afirmou.

O antigo primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, lembrou “o homem encantador” que Jorge Coelho era. “Fazia amigos facilmente e era uma pessoa de uma extrema jovialidade de espírito. Foi um belíssimo companheiro ao longo dos anos e recordo-o com saudade, como um bom amigo”, destacou à agência Lusa.

António Costa também esteve sempre muito perto de Jorge Coelho. O actual primeiro-ministro do país lembra “um Jorge Coelho sobretudo amigo de todos nós”, principalmente “naqueles anos duros de oposição na década de 90”. “Uma força da natureza que ajudou a reerguer o Partido Socialista. Serviu o Governo de forma exemplar em ambos os governos que integrou”, disse.

Apesar das divergências políticas, o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que Jorge Coelho acusou de ser “um agente da instabilidade”, também não deixou de manifestar o seu pesar. “Criou laços pessoais que ultrapassavam as barreiras do seu partido, ultrapassavam até os limites daquilo que era o círculo muito amplo dos seus amigos de sempre”, afirmou, em directo, na SIC Notícias.

Outras personalidades históricas do PS quiseram recordar Jorge Coelho. João Soares recordou amigo de “carácter”, “coragem” e “grande lealdade”. Carlos César enalteceu frontalidade, clareza e bondade do socialista. António José Seguro, definiu Jorge Coelho como “um amigo muito querido”, com carácter “lutador” e entusiasmo “contagiante”, com quem partilhou ideais e lutou “lado a lado” por causas. Fernando Medina recorda “socialista mais querido de todos”.

O PS também destacou a acção do antigo dirigente nas vitórias eleitorais nas legislativas de 1995 e 1999, sob a liderança de António Guterres, e na maioria absoluta de 2005 com José Sócrates. “Foi com particular pesar e aguda tristeza que o PS recebeu a dolorosa notícia do inesperado falecimento do seu camarada Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho”, lê-se na nota oficial de pesar emitida pelos socialistas.

Na nota de pesar, o PS classifica Jorge Coelho como um “histórico socialista e notável amigo da democracia que soube de forma singular traduzir na sua actuação a proximidade ao cidadão comum, cujos anseios e emoções sabia interpretar como poucos governantes o conseguiram”.

Para o PS, Jorge Coelho “ficará para sempre como o homem do coração socialista e como alguém que soube de forma exemplar materializar o espírito e a alma do socialismo”. “A sua partida traz à sua outra família, a socialista, a dolorosa perda de umas das suas mais sólidas raízes”, frisa ainda o partido.

A bandeira do PS está a meia haste na sede nacional e nas federações espalhadas pelo país.

Esquerda, António Guterres e Entre-os-Rios

Jorge Coelho foi militante de extrema-esquerda, “braço direito” de António Guterres no PS, ajudou à vitória socialista em 1995, e ministro que assumiu responsabilidades na tragédia de Entre-os-Rios, há 20 anos.

Natural de Contenças, concelho de Mangualde, Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho nasceu em 17 de Julho de 1954, e licenciou-se em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), da Universidade Técnica de Lisboa.

Depois do 25 de Abril de 1974, militou em movimentos como os Comités Comunistas Revolucionários Marxistas-Leninistas (CCR-ML) e Partido Comunista Reconstruído PC(R), que mais tarde deu origem à formação da UDP (União Democrática Popular).

Filiou-se no PS em 1982. Começou por apoiar Mário Soares, ajudando a coordenar a campanha presidencial do fundador do partido, entre o final de 1985 e 1986. E esteve ao lado de Vítor Constâncio, quando este foi secretário-geral dos socialistas.

Em 1990, começou, como Guterres, a afastar-se de Jorge Sampaio no congresso do Porto do PS e, em 1992, esteve na primeira linha da candidatura de António Guterres à liderança do partido.

Associado, desde o início, à ascensão do actual secretário-geral da ONU à liderança do PS, em 1992, e, mais tarde, já com os socialistas no poder, Coelho foi um dos membros do chamado “núcleo duro” de Guterres, onde também estavam António Vitorino e Joaquim Pina Moura.

E há 20 anos, após a queda da ponte de Entre-os-Rios, na noite de 4 de Março de 2001, onde morreram 59 pessoas, assumiu as responsabilidades políticas pelo sucedido e – num gesto raro na política portuguesa – demitiu-se de imediato de ministro da Presidência e do Equipamento Social, com a tutela sobre as pontes, numa conferência de imprensa realizada madrugada dentro.

Depois disso, afastou-se da política activa, tendo feito, porém, uma nova incursão na vida partidária do PS após a saída de Ferro Rodrigues, em 2004, e esteve ao lado de José Sócrates na campanha para as eleições que deram aos socialistas a primeiro e única maioria absoluta até hoje, em 2005.

Dedicou-se à vida empresarial. De 2008 a 2013, foi presidente da Comissão Executiva da Mota-Engil, que deixou depois para abrir uma fábrica de queijo, na sua terra natal, Mangualde, a Queijaria Vale da Serra, em 2016, seguindo tradições familiares que vinham do seu avô.

“Jorge Coelho – O Todo-poderoso” é a sua biografia, escrita pelo jornalista, fundador do Polígrafo, Fernando Esteves. “Uma biografia sobre mim por que motivo? Não tenho importância para isso, meu caro amigo!”, afirmou, na altura, Jorge Coelho ao jornalista quando soube da intenção deste.

Na vida pessoal, venceu um cancro, processo em que emagreceu muitos quilos.

*com Lusa