Chui Sai Peng pede maiores facilidades para os voos em direcção ao interior da China

O deputado Chui Sai Peng pediu ontem ao Governo que facilite as viagens a partir do Aeroporto Internacional de Macau em direcção ao interior da China. Na intervenção antes da ordem do dia, Chui Sai Peng recorda que os voos de Macau só podem aterrar em aeroportos internacionais do interior da China, o que fez com que, durante a pandemia, o número de voos tenha diminuído consideravelmente.

Assim, o deputado propõe que “o Governo estude o uso directo pelos voos de Macau dos terminais domésticos do interior da China, no pressuposto de cumprir as condições de segurança, e estude também com os ministérios chineses a possibilidade de considerar os voos de Macau para o interior da China como domésticos e a respectiva regulamentação”.

“A uniformização dos procedimentos entre os voos do interior da China-Macau e os voos domésticos chineses permite ao sector de aviação civil de Macau participar na “circulação interna” do país, ajudando a uma rápida recuperação económica de Macau após a epidemia”, afirmou o parlamentar.

Chui Sai Peng sugeriu também a realização de um estudo sobre o modelo de desalfandegamento antecipado no Aeroporto Internacional de Macau, para “melhorar os procedimentos de desalfandegamento na partida de Macau para o interior da China”.

A “melhoria gradual da recepção diferenciada entre os voos de ida e volta de Macau e do interior da China e as rotas internacionais” vai fazer com que se possa mostrar à comunidade internacional “as características especiais da RAEM como região localizada ‘fora da China’, destacando ainda mais a implementação bem-sucedida e a vitalidade inovadora do princípio ‘um país, dois sistemas’, assinalado pelas características de Macau”, afirmou o deputado.

A.V.