Banda Worktone começa na Pin-To um périplo de concertos musicais

A livraria Pin-To Livros & Música vai organizar amanhã, às 20h, um evento de música que será uma colaboração com a banda local Worktone. O grupo musical vai realizar um concerto nas instalações da livraria, que será o primeiro numa série de eventos musicais em vários estabelecimentos pela cidade.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

A nova livraria Pin-To Livros & Música, situada na Rua de Coelho do Amaral, vai organizar amanhã, juntamente com a banda local Worktone, um concerto nas suas instalações.

Iat, fundador e vocalista da banda Worktone, falou ao PONTO FINAL acerca desta iniciativa. “Este projecto de fazer música em locais aleatórios pela cidade não é algo novo para mim, pois esta será já a quarta ou a quinta vez que vou tocar numa livraria”, começou por explicar o músico, que prefere apresentar-se apenas pelo primeiro nome. “Eu acho as livrarias sítios óptimos para juntar pessoas e para realizar eventos, de qualquer natureza, por isso eu tento sempre, quando me deixam, tocar lá”, prosseguiu.

Iat, músico local formado em Pequim, está à frente do projecto Worktone desde o Verão de 2018. “Esta banda é um projecto especial para mim e, apesar de neste momento sermos apenas um quarteto, espero no futuro poder integrar mais membros”.

O evento planeado para dia 10, segundo Iat, não será um concerto oficial, apenas um ‘hangout’ para atrair não só amantes de concertos ou de música, como também chamar atenção a todo o tipo de pessoas que passem pela livraria. “Desta vez, como será um género de primeira série, eu vou apenas focar-me em tocar música ambiente, com uma guitarra, viola de arco e violino”. Explicou.

Em termos da música que irá ser exibida, Iat revela que, para já, não tem nada de novo para mostrar. “Nós não temos um trabalho novo, nem nenhum álbum novo para mostrar neste evento. Estamos no início do ano e apenas na sua primeira estação, não tenho pressas para lançar música nova”, revela com confiança.

O músico experiente anuncia, porém, que este ‘hangout’ intitulado “Hear but not Listen” será o primeiro volume, ou o volume 1, de uma série de concertos. “Irei inaugurar este projecto na livraria Pin-To Livros & Música, mas no futuro irei organizá-lo em outras livrarias, apesar de ainda não ter nenhum sitio em especifico marcado”, prosseguiu.

O comunicado de imprensa da página de Facebook da livraria informa que a música que vai ser tocada no evento “é influenciada pelos cheiros e sabores da estação da Primavera e inspirada pelas ideias da musica clássica”.

O artista, que já começa a encher o seu portfólio com este seu projecto musical Worktone, explica que quando começou a banda há três anos o seu objectivo era apresentar a sua música por todos os cantos da cidade. “Eu não quero ter de anunciar um evento apenas focado ou concentrado na minha banda”, refere. “Eu quero investir em colaborações com outros estabelecimentos ou negócios pela cidade, fazer ‘hangouts’ com música, mas, ao mesmo tempo, com outros elementos, no caso deste evento são os livros e a sinergia que uma livraria traz dentro de uma comunidade”, explicou o músico.

Iat faz questão de estabelecer que quer organizar eventos não necessariamente direccionados a concertos. “Eu quero é realmente fazer parte de algo dinâmico, algo que está a acontecer no momento, sempre com a minha música, é claro”.

A banda Worktone fez parte do cartaz do festival Hush no ano passado. Porém, o músico explica que o seu maior projecto à data foi há dois anos quando organizou um concerto na sua galeria de arte, que foi também um evento temático, com uma mostra da sua música. “Foi um pouco assim que nós realmente nos lançámos em Macau”, recordou.

Sobre o público que irá estar presente no evento de amanhã, o músico afirma que não está preocupado, esperando apenas conseguir chamar a atenção de quem por lá passa.

Em termos de publicidade, o músico admite que não tem dado prioridade à promoção dos seus eventos. “Só fiz um evento no Facebook e penso não ser suficiente para dar a conhecer às pessoas o que estamos a fazer”, refere, assinalando que está de momento a trabalhar numa página electrónica apenas dedicada ao próprio artista e aos seus vários projectos, colaborações e concertos.

O ‘hangout’ é de entrada livre de amanhã tem entrada livre.