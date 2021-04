Au Kam San critica alteração ao regime eleitoral de Hong Kong e provoca discussão acesa na AL

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Au Kam San questionou a alteração ao regime eleitoral de Hong Kong imposta por Pequim na região vizinha e isso fez com que cinco outros deputados saíssem em defesa do Governo Central. Apesar de o Regimento da Assembleia Legislativa (AL) não prever que haja debate durante o período antes da ordem do dia, Kou Hoi In permitiu que Si Ka Lon, Chan Hong, Chui Sai Peng, Vong Hin Fai e Ho Ion Sang censurassem as declarações do democrata e defendessem Pequim.

Au Kam San começou a sua intervenção antes da ordem do dia, na reunião plenária de ontem na Assembleia Legislativa (AL), com uma piada. O deputado disse que a alteração ao regime eleitoral imposta por Pequim a Hong Kong fez com que Macau passasse a ser o local mais democrático da República Popular da China. “Trata-se duma retórica repleta de humor negro”, assinalou Au Kam San, ressalvando que “como residentes de Macau, ao querermos uma Macau democrática e progressista, o que pretendemos é progresso efectivo, em vez duma vantagem relativa do nosso sistema político pouco democrático, só porque os outros foram privados dos direitos democráticos”.

Na opinião de Au Kam San, o Governo Central “deitou as mãos ao regime eleitoral de Hong Kong e ‘aperfeiçoou-o’, com o pretexto de garantir que ‘Hong Kong seja governado por patriotas’ corrigindo a política definida por Deng Xiaoping, isto é, ‘Hong Kong governado maioritariamente por patriotas’”. O democrata afirmou: “O mais importante é que, ao destruir a democracia de Hong Kong, também está a destruir a esperança das pessoas de Hong Kong na procura do sufrágio universal”.

“O sistema destrói-se, mas a convicção democrática não”, sublinhou, lamentando que “agora a luta pela democracia e pelo sufrágio universal foi denegrida e caluniada”. Au Kam San disse mesmo que “a plena destruição da democracia de Hong Kong sob o pretexto de ‘aperfeiçoamento’ é estragar totalmente a Política ‘Um País, Dois Sistemas’”, e sublinhou que lamentar profundamente a política errada. “Perante o fracasso da política ‘Um País, Dois Sistemas’ em Hong Kong, o caminho da democratização em Macau será mais acidentado”, sublinhou.

O deputado concluiu afirmando: “É de referir seriamente que a luta pela democracia não é um movimento separatista, nem independentista de Macau e Hong Kong. A procura da eleição democrática não é uma ameaça à segurança nacional. Pelo contrário, está em plena conformidade com a política nacional ‘Um País, Dois Sistemas’”.

AU KAM SAN ACUSADO DE VIOLAR JURAMENTO DE FIDELIDADE

As declarações de Au Kam San provocaram burburinho na sala e Kou Hoi In, presidente da AL, decidiu dar a palavra aos deputados que discordavam do democrata, apesar de o regimento do hemiciclo não prever que haja discussão durante o período antes da ordem do dia.

Si Ka Lon foi o primeiro a criticar Au Kam San. “Isso não tem fundamento, porque Hong Kong faz parte da nossa nação e o patriotismo é um princípio basilar”, disse o deputado, interrogando: “Quanto às pessoas que pretendem candidatar-se ao hemiciclo da RAEHK podem candidatar-se nos termos da lei, como é que isto vai destruir a democracia de Hong Kong?”.

Chan Hong também quis intervir para criticar as declarações de Au Kam San. A deputada lembrou que a alteração imposta por Pequim em Hong Kong teve por base o Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional (APN) e serve para “colmatar as lacunas” do sistema eleitoral da região vizinha, bem como “salvaguardar a segurança nacional” e “manter a estabilidade de Hong Kong”. “Este é o rumo que devemos seguir”, afirmou a deputada, dizendo ainda esperar que Au Kam San esclarecesse a sua intervenção.

Chui Sai Peng também disse não concordar com Au, alertando que “lutar pela democracia não quer dizer que tenha de haver separatismo”. Vong Hin Fai disse mesmo que Au Kam San estava a “violar o juramento de fidelidade” à RAEM, ao criticar a medida de Pequim e, por isso, pediu-lhe que retirasse do texto alguns excertos. Ho Ion Sang também referiu que queria ver a intervenção de Au Kam San corrigida. O deputado indicou que a intenção do Governo Central é colmatar as insuficiências no regime eleitoral de Hong Kong.

Depois da intervenção destes cinco deputados, Kou Hoi In pediu explicações a Au Kam San, que disse apenas não acreditar que as suas declarações estivessem a violar a sua fidelidade à RAEM. “Aqui vamos lutar pela democracia, não é fazer separatismo”, disse o democrata, concluindo: “Temos de defender a democracia”.