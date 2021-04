AL rejeita emissão de voto de saudação aos jornalistas locais

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Os deputados da Assembleia Legislativa (AL) recusaram uma proposta de voto de saudação aos jornalistas “que defendem a liberdade de imprensa de Macau contra a interferência e censura”, cuja iniciativa foi do democrata Sulu Sou. Dos 32 deputados, apenas quatro votaram a favor.

Apenas Sulu Sou, Agnes Lam, Ng Kuok Cheong e Au Kam San votaram a favor de uma proposta de emissão de voto de saudação aos jornalistas locais. A iniciativa de Sulu Sou foi votada na reunião plenária de ontem, no hemiciclo.

O deputado democrata tinha remetido à AL uma proposta de voto de saudação aos profissionais da comunicação social locais que “defendem a liberdade de imprensa de Macau contra a interferência e censura”. A iniciativa do deputado democrata foi apresentada no dia 26 de Março, após as directrizes apresentadas pela Teledifusão de Macau (TDM), que pediam aos jornalistas que não divulgassem informações ou opiniões contrárias às políticas da República Popular da China.

No texto da proposta de voto de saudação, Sulu Sou recordou que a Lei Básica deixa claro que “os residentes de Macau gozam da liberdade de expressão, de imprensa, de edição, entre outros direitos e liberdades fundamentais”. Além disso, a lei de imprensa garante a “liberdade de acesso às fontes de informação, a garantia do sigilo profissional, a garantia de independência dos jornalistas, a liberdade de publicação e difusão, etc., que são, em teoria, livres de interferência e censura, sobretudo pelo Governo”.

Segundo o democrata, a polémica da TDM veio “destacar o valor precioso da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão do pensamento, de que a imprensa é veículo”. “Este valor nuclear é o suporte das sociedades modernas, mais democráticas, livres, diversificadas, inclusivas e sustentáveis”. Por estas razões, Sulu Sou apresentou a proposta de voto de saudação, “manifestando o agradecimento e homenagem a todos os profissionais da comunicação social que defendem a liberdade de imprensa de Macau contra a interferência e censura”.

Antes da votação, o único que se manifestou foi o deputado nomeado Davis Fong, que referiu que o que o Sulu Sou afirmou “é completamente diferente da realidade”, uma vez que, “apesar de a TDM ser detida pelo Governo, o estatuto e regulamento da empresa funciona autonomamente e tem as suas orientações”. Na opinião de Davis Fong, os jornalistas da TDM gozam de liberdade de imprensa. Fong disse ainda que Sulu Sou se estava a aproveitar da demissão de seis profissionais da TDM para propor a emissão de um voto de saudação.

Após o chumbo da proposta, Joey Lao justificou o seu voto contra: “O Governo da RAEM tem sempre dado importância à defesa da liberdade de imprensa e o caso da TDM não tem nada a ver com a defesa da liberdade de imprensa”. Lao, também ele deputado nomeado, acrescentou que “o Governo nunca interferiu no assunto da TDM nem na independência dos jornalistas”.